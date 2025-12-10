Tokat'ın ortasına 18 km'lik stratejik yatırım: Kökten çözüm getirildi

6





"Bölge halkının yıllardır beklediği bir adım"



Vatandaşların uzun süredir gündeme getirdiği kalıcı geçit talebinin karşılık bulmasıyla birlikte bölgedeki ulaşım standardının yükselmesi hedefleniyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla köyler arası ulaşım hem daha güvenli hem de daha modern bir yapıya kavuşacak. Projenin önümüzdeki dönemde etaplar halinde hayata geçirilmesi ve Almus'un kırsal ulaşım ağına önemli bir katkı sunması bekleniyor.