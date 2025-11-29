Tokat’a nefes aldıracak proje! 13 bin metrekarelik yeni trafik eğitim parkuru kuruluyor

2

Direksiyon sınavları yeni merkeze taşınıyor



Tokat genelindeki direksiyon sınav güzergâhları, yeni düzenleme ile tek merkezde toplanıyor. Bu kapsamda direksiyon eğitim parkurları tamamen bu alana taşınacak, Milli Eğitim Müdürlüğü’nün uyguladığı direksiyon sınavları artık burada yapılacak, sürücü adayları için standartlara uygun, güvenli ve modern bir ortam oluşturulacak, sınav günlerinde yoğunluk yaşanan 600 Evler, Güneşli ve Dimes kavşağı hattı belirgin şekilde rahatlayacak. Bu düzenleme, hem eğitim süreçlerinde kaliteyi artıracak hem de şehir içi trafik yükünü azaltacak.