Tokat’a dev sanayi hamlesi! Kentin çehresi değişecek, yeni üretim üssü hızla yükseliyor
Tokat’ta yeni sanayi sitesi projesi tüm hızıyla sürerken, Başkan Yazıcıoğlu çalışmaların planlandığı gibi ilerlediğini vurguladı.
Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Yeni Yeşil Küçük Sanayi Sitesi’nde devam eden zemin düzenleme ve temel atma çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışanlarla bir araya geldi. Şantiye alanında son durumu değerlendiren Başkan Yazıcıoğlu, projenin planlandığı şekilde ilerlediğini belirtti.
Başkan Yazıcıoğlu, Tokat’ın her zaman ilklerin şehri olduğunu vurgulayarak, “Yeni sanayi sitemizin inşaatı tam gaz devam ediyor. Çok yakın zamanda işyerleri hızla yükselmiş olacak. Bu önemli yatırımın Tokat’a kazandırılmasında emeği geçen Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza ve Bakan Yardımcılarımıza teşekkür ediyorum. Sanayi sitemiz tamamlandığında şehrimize çok yakışacak” dedi.
Yeni Yeşil Küçük Sanayi Sitesi’nin tamamlanmasıyla üretici ve esnafın daha düzenli, modern yapılar içinde çalışma fırsatı bulacağını belirten Başkan Yazıcıoğlu, “Esnafımız nefes alacak. Bu proje, Tokat ekonomisine güçlü bir ivme kazandıracak. Üretken belediyecilik anlayışıyla şehrimizin geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.