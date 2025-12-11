Tokat’a dev sanayi hamlesi! Kentin çehresi değişecek, yeni üretim üssü hızla yükseliyor

2

Başkan Yazıcıoğlu, Tokat’ın her zaman ilklerin şehri olduğunu vurgulayarak, “Yeni sanayi sitemizin inşaatı tam gaz devam ediyor. Çok yakın zamanda işyerleri hızla yükselmiş olacak. Bu önemli yatırımın Tokat’a kazandırılmasında emeği geçen Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza ve Bakan Yardımcılarımıza teşekkür ediyorum. Sanayi sitemiz tamamlandığında şehrimize çok yakışacak” dedi.