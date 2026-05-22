Tokat Erbaa'da baraj kapakları açılınca Kelkit Çayı taştı! Tarım arazileri bir gecede göle döndü
22.05.2026 - 17:38
Tokat’ın Erbaa ilçesinde son haftalarda etkisini artıran sağanak yağışlar ve buna bağlı olarak üst bölgedeki barajlardan yapılan zorunlu su tahliyeleri, Kelkit Çayı’nın taşmasına neden oldu. İlçeye bağlı Tepekışla köyünde binlerce dönümlük tarım arazisi tamamen su altında kalırken, nehir yatağına yakın konumda bulunan evler ve bahçeler sele teslim oldu. Ekili alanlarda milyarlarca liralık hasar meydana gelirken, afet bölgesi dron kameraları tarafından havadan anbean görüntülendi.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'nın taşması nedeniyle tarım alanlarında su baskını meydana geldi.
Son dönemde artan yağışlar ve barajlardan su tahliyesinin etkisiyle Kelkit Çayı taştı.
Tepekışla köyünde su altında kalan tarım arazileri zarar gördü.
Dere yatağına yakın bölgelere yapılan evler ve bazı evlerin bahçeleri de su altında kaldı.
Su altındaki tarım alanları dron ile görüntülendi.