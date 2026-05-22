GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemTokat Erbaa'da baraj kapakları açılınca Kelkit Çayı taştı! Tarım arazileri bir gecede göle döndü
HaberlerGündem Haberleri Tokat Erbaa'da baraj kapakları açılınca Kelkit Çayı taştı! Tarım arazileri bir gecede göle döndü

Tokat Erbaa'da baraj kapakları açılınca Kelkit Çayı taştı! Tarım arazileri bir gecede göle döndü

22.05.2026 - 17:38Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Tokat’ın Erbaa ilçesinde son haftalarda etkisini artıran sağanak yağışlar ve buna bağlı olarak üst bölgedeki barajlardan yapılan zorunlu su tahliyeleri, Kelkit Çayı’nın taşmasına neden oldu. İlçeye bağlı Tepekışla köyünde binlerce dönümlük tarım arazisi tamamen su altında kalırken, nehir yatağına yakın konumda bulunan evler ve bahçeler sele teslim oldu. Ekili alanlarda milyarlarca liralık hasar meydana gelirken, afet bölgesi dron kameraları tarafından havadan anbean görüntülendi.

1Tokat Erbaa'da baraj kapakları açılınca Kelkit Çayı taştı! Tarım arazileri bir gecede göle döndü

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'nın taşması nedeniyle tarım alanlarında su baskını meydana geldi.

2Tokat Erbaa'da baraj kapakları açılınca Kelkit Çayı taştı! Tarım arazileri bir gecede göle döndü

Son dönemde artan yağışlar ve barajlardan su tahliyesinin etkisiyle Kelkit Çayı taştı.

3Tokat Erbaa'da baraj kapakları açılınca Kelkit Çayı taştı! Tarım arazileri bir gecede göle döndü

Tepekışla köyünde su altında kalan tarım arazileri zarar gördü.

4Tokat Erbaa'da baraj kapakları açılınca Kelkit Çayı taştı! Tarım arazileri bir gecede göle döndü

Dere yatağına yakın bölgelere yapılan evler ve bazı evlerin bahçeleri de su altında kaldı.

5Tokat Erbaa'da baraj kapakları açılınca Kelkit Çayı taştı! Tarım arazileri bir gecede göle döndü

Su altındaki tarım alanları dron ile görüntülendi.