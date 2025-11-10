Tokat Belediyesi duyurdu! Dev düzenleme hayata geçiyor: Kalıcı olacak

3





Başkan Yazıcıoğlu: "Ulaşımı rahatlatan, üretken belediyeciliğin bir örneğini daha ortaya koyuyoruz"



Devam eden çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Her bir çalışmamızda şehrimizin geleceğini, insanımızın yaşam kalitesini önceliyoruz. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitemizin hastane ve Diş Hekimliği Fakültesi’ne giden yol, kentimizin en yoğun ulaşım noktalarından biri. Bu bölgede başlattığımız genişletme ve kavşak düzenleme çalışmasıyla hem trafiği akıcı hale getiriyor hem de vatandaşlarımızın ulaşım konforunu artırıyoruz. Üretken belediyecilik anlayışıyla canla başla Tokat’ımızda değişime devam ediyoruz. Bölgemize, Tokat’ımıza hayırlı olsun" dedi.