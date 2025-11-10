Tokat Belediyesi duyurdu! Dev düzenleme hayata geçiyor: Kalıcı olacak
Yeşilırmak Mahallesi Muhittin Fisunoğlu Caddesi üzerinde yürütülen çalışma kapsamında mevcut yol 2 şerit daha genişletiliyor. Kavşak bağlantılarında trafik akışını hızlandıracak düzenlemeler yapılırken, kaldırım yenileme çalışması da eş zamanlı olarak hayata geçirilecek.
Tokat Belediyesi tarafından, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi ve Diş Hekimliği Fakültesi güzergâhında yer alan ve kentte trafiğin en yoğun olduğu kavşakta yol genişletme ve düzenleme çalışmaları başladı.
6 şeritli yeni ulaşım ağıyla akıcı trafik hedefleniyor
Yeşilırmak Mahallesi Çeçenistan Caddesi’ni Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi ve Diş Hekimliği Fakültesine bağlayan mevcut 4 şeritli yol, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte karşılıklı 3’er şeride çıkarılacak. Yeni düzenleme hem üniversite hastanesine ulaşımı kolaylaştıracak hem de şehir merkezinden gelen araç yoğunluğunu azaltarak trafiğe kalıcı bir rahatlama sağlayacak.
Başkan Yazıcıoğlu: "Ulaşımı rahatlatan, üretken belediyeciliğin bir örneğini daha ortaya koyuyoruz"
Devam eden çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Her bir çalışmamızda şehrimizin geleceğini, insanımızın yaşam kalitesini önceliyoruz. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitemizin hastane ve Diş Hekimliği Fakültesi’ne giden yol, kentimizin en yoğun ulaşım noktalarından biri. Bu bölgede başlattığımız genişletme ve kavşak düzenleme çalışmasıyla hem trafiği akıcı hale getiriyor hem de vatandaşlarımızın ulaşım konforunu artırıyoruz. Üretken belediyecilik anlayışıyla canla başla Tokat’ımızda değişime devam ediyoruz. Bölgemize, Tokat’ımıza hayırlı olsun" dedi.
