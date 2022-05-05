Tip 2 diyabet riskini ortadan kaldırıyor! Vücut için altın değerinde, kan testinde çıkmıyor, hafıza güçlüğü, uyku problemleri, yorgunluk ve anksiyete...
Mucize besin! Vücut için hayati önem taşıyor. Şeker hastalığı riskini düşürüyor. İnsülin direncini kırarak kan şekerini düşürüyor. Birçok hastalığın ortaya çıkmasını engelliyor. Magnezyumun faydaları arasında kas ve kemik sağlığından egzersiz performansı arttırmaya, migren ağrılarına, kalp ritmi düzenlemeye ve insülin direncine kadar birçok konu yer alıyor. Bedenimizde mucizeler yaratan magnezyumun faydaları hakkında pek çok kişi net bilgiye sahip değil. Magnezyumun tek kaynağı toprak. Ne yazık ki geçtiğimiz 20-30 yılda toprak magnezyum açısından fakirleşti. Bu nedenler takviye almak kaçınılmaz hale geldi. Peki magnezyum ne işe yarar? Magnezyum eksikliği ne yapar? Magnezyum nedir, ne işe yarar? merak ediyorsanız, işte ayrıntılar...
Sağlıklı bir hayat döngüsü için çok önemli bir mineral olan magnezyum, vücutta en bol bulunan 4'üncü mineral. Son yıllarda yapılan çalışmalar da magnezyumun hem hücreler arasında hem de hücre içi iletişimde oldukça önemli işlevleri olduğunu gösteriyor. Magnezyumun vücuttaki her mekanizmaya dokunduğunu belirten Dr. Elif Pahsa, yaşam minerali magnezyumun faydalarını anlattı.
Magnezyumun vücuttaki her mekanizmaya dokunduğunu ve her yaş grubunda önemli olduğunu belirten Dr. Elif Pahsa, “Dünya Sağlık Örgütü erkeklerde 400 mg, kadınlarda ise 310 mg günlük alım öneriyor. Ancak Avrupa toplumlarında erkeklerin %70’i kadınların ise yaklaşık %80’i bu minerali eksik alıyor.
Oysa ki magnezyum bizim için olmazsa olmaz bir mineraldir. Çünkü magnezyum, vücuttaki 600’den fazla enzim sisteminin düzgün çalışması için gereklidir. Magnezyum kasların primer rahatlatıcısıdır. Kalsiyumla ters olarak çalışır. Kaslarda rahatlama ve relaksasyon sağlar. Böylece normal kas fonksiyonuna katkıda bulunur. ATP yani enerji üretiminde görevli enzimlerin çalışması için de magnezyum gereklidir.
Normal enerji oluşum metabolizmasına katkıda bulunur. Yorgunluk ve bitkinliğin azalmasında etkilidir. Sinir sisteminde bulunan NMDA reseptörlerini bloke ederek ağrı duyusunun oluşmasını engeller. Sinir sisteminin normal işleyişine katkıda bulunur. Beyinde anksiyolitik ve sedatif etki yaparak mental rahatlama sağlar. Normal psikolojik fonksiyona katkıda bulunur.
Uyku kalitesini artırır. Yaygın ağrılar yanında yorgunluk, anksiyete, hafıza güçlüğü, uyku problemleri, baş ağrısı gibi durumların da eşlik ettiği bibromiyalji sendromunda etkili bir destektir" dedi.
'Kan testi buzdağının görünen kısmı'
Toplumda magnezyum takviyesi hakkında kafa karışıklığı olduğuna dikkat çeken Elif Pahsa, “Yapılan testler sonucunda kan değerleri normal çıktığı için pek çoğumuz magnezyum takviyesi kullanmaktan çekinebiliyor.
Burada çok önemli bir nokta var, vücuttaki magnezyumun sadece binde üçü kanda bulunuyor. Kan değerleri buzdağının görünen kısmı, bu normal olsa bile vücudun diğer dokularında, kaslarda, kemiklerde magnezyum eksiği olabilir ve biz bunu kan testiyle baktığımızda kaçırabiliriz. Bu nedenle hücre içi magnezyum ölçüm yöntemleri ile değerlendirmek daha fikir verici olabilir.
Beslenme ile tamamlanamayan hücre içi magnezyum düzeyi kullanılan magnezyum destekleri ile artırılabilir. Magnezyumun eksikliği durumunda iyi düzeyde emilimi olan, hücre zarından kolayca geçen ve hücre içi magnezyum düzeylerini etkili bir şekilde artıran organik magnezyum vektörleri tercih edilmeli" diye konuştu.
Magnezyumun tek kaynağı son 20-30 yılda verimsizleşen topraklar
Bu durumun aslında verimsizleşen topraklar, toprağın dinlendirilmeden tekrar tekrar ekimi, kullanılmakta olan potasyumdan zengin kimyasal gübrelerin bir sonucu olarak karşımıza çıktığını belirten Elif Pahsa, magnezyumun tek kaynağının toprak olduğunu ve geçtiğimiz 20-30 senede toprağın fakirleştiğini düşünürsek, vücuttaki magnezyum eksiğini yerine koymak için en etkili yolun takviye kullanmak olduğunun altını çizdi.
Pahsa, magnezyum eksikliğinde görülen belirtileri ise şöyle sıraladı:
"Peki birçok faydası bulunan bu yaşam mineralini yeteri kadar alamadığımız durumlarda neler oluyor? Magnezyum eksikliği yaşayanlarda hangi şikayetler görülüyor? Magnezyum temel olarak kas, kemik ve beyinde çok etkili. Bu nedenle bu mineralin eksikliğinde bu dokulara ait şikayetler görüyoruz. Kas krampları, kas ağrıları ve yorgun uyanma gibi sorunlar magnezyum eksikliğine bağlı olabilir. Magnezyum eksikliğinde D vitamini işini tam olarak yapamayacağından, kalsiyum kemiklere işlenemez ve bu nedenle kemik erimesi de görülebilir."
Sizin için doğru magnezyum hangisi?
Doğru magnezyum kullanımının önemine dikkat çeken Elif Pahsa, magnezyum formuna göre faydalarının da farklılaştığını söylüyor. İşte Türkiye’de bulunan etkili magnezyum desteklerinin içerikleri:
Magnezyum Glisinat:
Biyoyararlanım açısından iyi bir magnezyum çeşididir. Magnezyum kullanımında korkulan ishal gibi sonuçlar çok az gözlenir. Adet öncesi sancı, uyku bozuklukları, anksiyete, stres ve fibromiyaljide etkilidir.
Magnezyum Malat:
Magnezyumun malik asite bağlı şeklidir. Fibromiyalji ve kronik yorgunluk yaşayan hastalarda tercih edilmesi gereken formdur. Hem magnezyum hem malik asit hücrenin enerji ihtiyacına yardım eder. Hücrelerin insüline cevabını ve glikoz girişini kolaylaştırır. İnsülin direncinde faydalıdır.
N-Acetyltaurinate Magnezyum (ATA Mg):
ATA Mg, Magnezyum ve Taurin’i birleştiren eşsiz magnezyum vektörüdür. Kaslarda ve sinirlerde artmış magnezyum aktivitesi ile benzersiz bir etki yapar. Kan-beyin bariyerini geçerek beyinde hızlı bir şekilde etkisini gösterir. ATA Mg lipofilik özelliği nedeniyle hücre zarından kolayca geçer ve hücre içi magnezyum düzeylerini etkili bir şekilde artırır. Beyin hücrelerine etkili magnezyum geçişi uyarıcı etkinin azalmasını sağlayarak uykuyu düzenler. Migren ataklarının hem sayısını hem de şiddetini azaltıcı etki sağlar. Kalp-damar sağlığını desteklemede de etkilidir.
Magnezyum Sitrat:
Sitrat mitokondriyal enerji üretimi döngüsünde ara madde olduğundan hücresel enerjinin vazgeçilmez bir faktörüdür. Birçok mineralin bağırsaktan emilimini artırır. Böbrek taşı oluşumunu azaltır. Magnezyum sitratın kas dokuya geçişi iyidir. Kas ile ilgili şikâyetlerde etkilidir. Nöronal ağrı eşiğini yükseltici etkisi vardır.
Magnezyum Oksit:
Vücudun bu magnezyumdan fayda görmesi oldukça düşüktür. İshal yan etkisi vardır.
MAGNEZYUM NELERDE BULUNUR? HANGİ BESİNLERDE VAR?
Magnezyum birçok gıdada doğal olarak bulunur ve bazı güçlendirilmiş gıdalara eklenir . Aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli yiyecekleri yiyerek önerilen miktarda magnezyum alabilirsiniz:Magnezyum değerleri yüksek olan besinler ve magnezyum içerikleri şöyledir;
Kabak çekirdeği: Çeyrek fincan (16 gram) günlük ihtiyacın (Gİ) %46'sı
Ispanak, haşlanmış: Bir fincandaki günlük ihtiyacınızın %39'u (180 gram)
İsviçre pazı, haşlanmış: Bir fincandaki günlük ihtiyacınızın %38'i (175 gram)
Somon: 100 gram günlük ihtiyacın %9'unı karşılar
Kaju fıstığı: Çeyrek fincan (30 gram) Gİ'nin %25'i
Uskumru: 100 gram Gİ'nin %19'u
Avokado: Bir orta boy avokadoda günlük ihtiyacınızın %15'i (200 gram)
Kinoa, pişmiş: Bir fincanı (185 gram) günlük ihtiyacınızın %33'ü
Bitter çikolata (%70-85 kakao): 100 gram Gİ'nin % 33'ü
Halibut: 100 gramı Gİ'nin %27'si
Siyah fasulye: Bir fincanı (172 gram) günlük ihtiyacın %30'u
Badem: Çeyrek bardakta (24 gram) günlük ihtiyacınızın %25'i
MAGNEZYUMUN FAYDALARI
D Vitamini üzerinde etkilidir: Magnezyumun faydaları arasında kalsiyum ve D vitamini seviyelerini düzenlemekte vardır. Yapılan bazı çalışmalarda menopoz sonrası magnezyum kullanımının osteoporoz riskini azalttığı gösterilmiştir.
Diyabet riskini azaltır: Araştırmalar, tip 2 diyabetli kişilerin yaklaşık %48'inin kanlarında düşük magnezyum seviyelerine sahip olduğunu göstermektedir.
Yorgunluğa iyi gelir: Magnezyum, kan şekerini kaslarınıza taşımaya ve egzersiz sırasında birikebilen ve yorgunluğa neden olabilen laktatın atılmasına yardımcı olur
Kilo vermeye yardımcı olur: Magnezyum insülin seviyeleri ve enerji seviyelerini etkilediği için ideal kilonuza kavuşmanıza yardımcı olur. Bununla birlikte yinekilo verdiren vitaminler arasında olan D vitamini seviyeleri arttırarak daha hızlı çalışan bir metabolizmaya katkı sağlar.
Egzersiz Performansını Artırır: Egzersiz sırasında , aktiviteye bağlı olarak, dinlendiğiniz zamana göre %10-20 daha fazla magnezyuma ihtiyacınız olabilir.
Akıl sağlığını korumaya yardımcı olur: Bazı uzmanlar, modern gıdaların düşük magnezyum içeriğinin birçok depresyon ve akıl hastalığına neden olabileceğine inanıyor.
Migrene karşı etkilidir: Magnezyumun faydaları arasında migrene iyi gelmesi de vardır. Birkaç çalışma, magnezyumun migreni önleyebileceğini ve hatta tedavisine yardımcı olabileceğini gösteriyor.
Kan basıncını dengeler: Bir çalışmada, günde 450 mg magnezyum alan kişiler sistolik ve diyastolik kan basıncında önemli bir düşüş yaşadılar.
Vücuttaki iltihabı azaltır: Düşük magnezyum alımı, yaşlanma, obezite ve kronik hastalıkların itici güçlerinden biri olan kronik inflamasyonla bağlantılıdır.
Depresyonu önlemeye yardımcı olur: Magnezyum, beyin fonksiyonu ve ruh halinde kritik bir rol oynar ve düşük seviyeler, artan depresyon riski ile bağlantılıdır.
Kemik sağlığını arttırır: Magnezyumun faydaları arasında kas ve kemik sisteminin sağlığı da yer alır. Magnezyum kemikler için çok önemlidir. Kemik sağlığı için magnezyum gereklidir.
İnme ve felç riskini azaltır: Diyetle magnezyum alımının artırılması felç riskini azaltmaya yardımcı olabilir.