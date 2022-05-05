Tip 2 diyabet riskini ortadan kaldırıyor!  Vücut için altın değerinde, kan testinde çıkmıyor, hafıza güçlüğü, uyku problemleri, yorgunluk ve anksiyete...

Pahsa, magnezyum eksikliğinde görülen belirtileri ise şöyle sıraladı:



"Peki birçok faydası bulunan bu yaşam mineralini yeteri kadar alamadığımız durumlarda neler oluyor? Magnezyum eksikliği yaşayanlarda hangi şikayetler görülüyor? Magnezyum temel olarak kas, kemik ve beyinde çok etkili. Bu nedenle bu mineralin eksikliğinde bu dokulara ait şikayetler görüyoruz. Kas krampları, kas ağrıları ve yorgun uyanma gibi sorunlar magnezyum eksikliğine bağlı olabilir. Magnezyum eksikliğinde D vitamini işini tam olarak yapamayacağından, kalsiyum kemiklere işlenemez ve bu nedenle kemik erimesi de görülebilir."