Terkos Gölü can çekişiyor! 10 metre geri çekildi
19.11.2025 - 09:17Güncellenme Tarihi:
İstanbul’un önemli su kaynaklarından biri olan Terkos Gölü’nde su seviyesi alarm veriyor
Balaban kıyısında suyun yaklaşık 10 metre çekilmesiyle göl üzerindeki iskele tamamen toprakta kaldı, tekneler karaya oturdu.
Gölün doluluk oranının yüzde 20’lere kadar gerilediği öğrenildi.
Son haftalarda yağışların yetersizliği nedeniyle İstanbul barajlarındaki su seviyelerinde düşüş yaşanıyor.
Bu durumdan en çok etkilenen göllerden biri de Terkos oldu. Balaban kıyısında suyun geri çekilmesiyle göl tabanı ortaya çıktı.
Normalde su üstünde kalması gereken iskele ve balıkçı tekneleri, karaya oturdu.
Terkos Gölü’ndeki su çekilmesi drone kamerasıyla havadan görüntülendi.
Görüntülerde, karaya oturan tekneler, toprak üzerinde kalan iskele ve suyun kıyıdan metrelerce uzaklaştığı net şekilde görüldü.
