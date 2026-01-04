Temmuz'da Antalya'da verim iki katına çıkacak! 1,5 milyar TL yatırım yapıldı

4





Arıtma kapasitesi 2 katına çıkacak



Tesis genelinde eş zamanlı olarak yürütülen çalışmalar kapsamında ön arıtma üniteleri ve son çökeltme havuzlarında elektro-mekanik imalatlara geçilerek tesisin en büyük hacimli yapısı olan havalandırma havuzlarında ise inşaat imalatlarında önemli ölçüde ilerleme sağlandı. Ayrıca tesis bünyesindeki yapılar arasındaki bağlantı borularında yürütülen çalışmalar büyük oranda tamamlanarak proje genelinde imalatlar planlanan hedefler doğrultusunda kesintisiz şekilde devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte tesisin günlük ortalama arıtma kapasitesi 75.000 metreküpten 150.000 metreküpe, maksimum kapasitesi ise 200.000 metreküp/gün seviyesine ulaşacak. Böylece tesis, yaklaşık 1 milyon kişilik nüfusa hizmet verebilecek bir yapıya kavuşacak.