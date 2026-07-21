Temmuz ayı bitiyor Yüksekova'da kar çilesi bitmiyor! Ekiplerden 5 metrelik kar tünellerinde çalışma
21.07.2026 - 19:21Güncellenme Tarihi:
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 5 metreyi aşan karda yapılan çalışma sonucu açılan yollar adeta tünelleri andırdı.
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Yüksekova ilçesinde temmuz ayının ortalarına gelinirken, karla mücadele çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.
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Hakkari İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiyesi Şefliği ekipleri, ilçe merkezinde bulunan İkiyaka dağlarının Sat göllerinin yolunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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Kardan oluşan tüneller ve 5 metreyi bulan kar kalınlığına karşı zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları yolda ekskavatör de kullanıyor.
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Kepçenin boyunu aşan karda ilerlemekte güçlük çeken ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarına gece gündüz devam ediyor.
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Özellikle yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşın mağdur olmaması için yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise tünelleri andırıyor.
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