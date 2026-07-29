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Televizyonda izledi, hayatını değiştirdi! Atık malzemelerle 150'den fazla eser üretti

29.07.2026 - 10:55Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Oğuzhan EKE/BOLU, (DHA)

Bolu'da yaşayan emekli memur Celal Ozan, televizyonda izlediği bir programdan ilham alarak başladığı hobisinde atık karton, plastik, ahşap ve inşaat malzemelerini değerlendirdi. Son 5 yılda 150'den fazla minyatür eser üreten Ozan, hem geri dönüşüme katkı sağlıyor hem de üretmenin kendisine moral ve motivasyon verdiğini söylüyor.

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1Televizyonda izledi, hayatını değiştirdi! Atık malzemelerle 150'den fazla eser üretti

Bolu'da yaşayan emekli memur Celal Ozan, 5 yıl önce topladığı atık karton, plastik, ahşap ve inşaat malzemeleriyle yayla evi, cami, otomobil, eski tarım aletleri ve kentin bilinen yapıların minyatürünü yapmaya başladı.

2Televizyonda izledi, hayatını değiştirdi! Atık malzemelerle 150'den fazla eser üretti

150’den fazla minyatür yapan Ozan, televizyonda gördüğü bir programdan etkilenerek böyle bir hobisinin başladığını ifade ederek, “Yaşlı bir adam gördüm televizyonda, ondan esinlendim. ‘Bu adam yapar da ben niye yapamam?' dedim. Heyecanlandım, o heyecan üzerine 5-6 seneden beri devam ediyorum” dedi.

3Televizyonda izledi, hayatını değiştirdi! Atık malzemelerle 150'den fazla eser üretti

Celal Ozan, boş vaktini değerlendirdiğini belirterek, “Bana bir heyecan oldu, başka bir şey değil yani. Boş vaktimi değerlendiriyorum. Ondan sonra işte işim, başka işlerim de var benim. Bahçe, tarla, tapan işleri. Onlardan arta kalan vaktimde burada çalışıyorum” diye konuştu.

4Televizyonda izledi, hayatını değiştirdi! Atık malzemelerle 150'den fazla eser üretti

Aynı zamanda göz tansiyonu hastalığı bulunduğunu da belirten Ozan, hobisinin hastalığına ve sıkıntılarına iyi geldiğini ifade ederek, “Gücümün yettiği kadar yapacağım. Tabii sıkıntılarım gidiyor. Boş vaktimi değerlendiriyorum. Kahveye gitme kültürüm benim hiç yok. İşte burada boş vaktimde bahçede hobilerim, ahududum var. Fasulye, bilmem şu bu var. Onları işte ekiyorum, biçiyorum. Şu anda 150 taneden fazla eserim var” ifadelerini kullandı.

5Televizyonda izledi, hayatını değiştirdi! Atık malzemelerle 150'den fazla eser üretti