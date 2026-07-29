Televizyonda izledi, hayatını değiştirdi! Atık malzemelerle 150'den fazla eser üretti

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Celal Ozan, boş vaktini değerlendirdiğini belirterek, “Bana bir heyecan oldu, başka bir şey değil yani. Boş vaktimi değerlendiriyorum. Ondan sonra işte işim, başka işlerim de var benim. Bahçe, tarla, tapan işleri. Onlardan arta kalan vaktimde burada çalışıyorum” diye konuştu.