Tekstili bıraktı, eşiyle üretime başladı! Hobi olarak ektiği o bitkiyle servet kazandı: Şimdi siparişlere yetişmiyor

7

Üretim alanını genişletmeyi planladığını söyleyen Kavak, şunları ifade etti: "Önümüzdeki 2026-2027 sezonunda ak zambak üretimimi 10 dönüm seviyesine çıkarmayı planlıyorum. Ayrıca 5 dönümlük bir alanda safran üretimi yapıyorum, orayı da büyüteceğim. Bu anlamda biz çok mutluyuz. Üretmeyi, ülkeme katkıda bulunmayı seven birisiyim. Emeğimin hakkını aldığım zaman çok daha mutlu olan birisiyim. Üretimimi severek yapıyorum çünkü ürünün hakkını alabiliyorum. Bu da beni sevindiren en önemli pozitif yön."Kavak, girişimcilere veya hobi sahiplerine her türlü desteği vermeye hazır olduğunu da sözlerine ekledi.