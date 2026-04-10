Tekstil sektörünü bırakıp devlet desteğiyle çiftlik kurdu! 6 yılda dev sürüye ulaştı

Islah çalışmalarına da değinen Uyar, üretimde kaliteyi artırmaya yönelik sistemli bir çalışma yürüttüklerini belirtti. Uyar, “Oğlaklar doğar doğmaz tartılıyor, küpeleniyor. Tiftikleri ölçülüyor, numuneler alınıyor. Ana-baba kayıtlarına göre damızlık seçimleri yapıyoruz. Yaklaşık üçte birini oğlakların damızlık olarak ayırıp kalanını satışa sunuyoruz. Bu şekilde kaliteyi artırmayı hedefliyoruz. Devlet destekleri sektörde önemli bir motivasyon sağlıyor. İnşallah emek bizden destek devletimizden olmak üzere bu hayvanı ilelebet daim kılacağız. Keçilerimizin tüylerinden soft kumaş elde ediyoruz. Osmanlı zamanında saray kültüründe çok kullanılan bir şeydi zaten sof kumaş. Sağ olsun Sayın Emin Erdoğan'la birkaç kere defilelerinde de soft kumaş kullandık. Bunların tanıtım reklamını yapmaya çalışıyoruz. Bu bizim dediğim gibi ata mirası. Mükemmel bir ürüne sahibiz. Tekstil sektöründe gerçekten kıymetli bir ham madde. Tabii bunu çoğaltmamız lazım, rekoltemizi de artırmamız lazım. Bakanlığımız Ankara keçisi için pozitif bir ayrımcılık gösteriyor” dedi.