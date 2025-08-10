Tekirdağ'da su seviyesi düşünce karpuz üretimi azaldı!

4

Verimin çok düştüğünü belirten Kurt, "Karpuzda bu yıl verim düşük, su olmadığı için verimi etkilediğini söyleyebiliriz. Tabii geçen sene oranla düşük suya bağlı. Kısıtlı imkanlarda su kullandık mecburen çünkü barajımız bitmek üzere, bundan dolayı üren yaptıramadık. Baktığımızda karpuzlar çok bir tonaj yapmadı ayrıca yaprak yaptıramadık. Sıcaklar bastırdı, hem iklim şartları hem su olmayışı çok büyük zararlara uğrattı ve hala da uğruyoruz. Böyle giderse ekemeyecek duruma geleceğiz. Geçen yıl Marmaraereğlisi'nde aşağı yukarı 3 bin dönüm karpuz eken vardı. Bu sene 1000 dönüm civarı var ve gittikçe de düşüyor. Seneye de ekilir veya ekilmez. Su olursa ekilir, olmazsa ekilmez. Karpuz su isteyen bir meyve onun için su çok önemli" diye konuştu.