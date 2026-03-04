Tekirdağ'da Osmanlı'dan kalan son emanet! Sadece tek bir aile yapıyor, bir hafta beklemeden yenmiyor

3

Osmanlı döneminden bu yana yapılan şekeri aynı usulle üretmeye özen gösterdiklerini belirten Ilıca, üretim sürecinin zahmetli olduğunu anlattı.



Şakşaki şekerinin özellikle ramazanda yapıldığını ifade eden Ilıca, "Bu mısır ekmeği ve nohut çöreği ile yenen bir tatlı. Yemesi kolay, uğraşması zor. En az bir saat şerbeti kaynatıyorsun. Bir saat ince ince döküyorsun. Ardından yaklaşık bir hafta mayalanmaya bırakıyorsun. Oldukça uzun ve emek isteyen bir süreç." diye konuştu.