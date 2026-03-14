Tekirdağ'da canlandı: Seviye giderek yükseliyor

14.03.2026 - 15:02

Tekirdağ'da geçtiğimiz yıl kuraklığın etkisiyle neredeyse tamamen kuruma noktasına gelen Türkmenli Göleti, bu yıl etkili olan yağışlarla yeniden canlanmaya başladı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bulunan gölet, hem bazı mahallelerin içme suyu ihtiyacını karşılıyor hem de bölgedeki tarımsal sulama için önemli bir kaynak oluşturuyor. Geçen yıl su seviyesi kritik ölçüde düşmüş, göletin tabanında geniş çatlaklar oluşmuş ve doluluk oranı yüzde 1'in altına kadar inmişti.

Bu yıl kış aylarında etkili olan yağışlar, göletteki su seviyesini artırdı. Yapılan ölçümlere göre doluluk oranı yeniden yükselerek yüzde 11 seviyelerine ulaştı. Bölge halkı açısından önemli bir kaynak olan göletteki bu artış, hem su temini hem de çevresel denge açısından olumlu karşılanıyor.

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Onur Bozkurter, su seviyesindeki artışa dair yaptığı açıklamada, "Yağışlar su kaynaklarımıza iyi geldi. Su seviyesinin artması bölge açısından sevindirici bir durum, çalışmalarımızı verimli kullanmak için sürdürüyoruz" dedi.