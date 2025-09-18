Tekirdağ'da bağ bozumu şenliği: Birbirinden lezzetli yaprak sarmaları için yarıştılar

2

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Hasan Ali Yücel Meydanı’nda gerçekleşen yarışmada birbirinden lezzetli 16 çeşit zeytinyağlı sarma jüri üyelerinin beğenisine sunuldu. Jüri üyeleri tek tek tattıkları sarmaları puanlayarak değerlendirdi. Yapılan puanlama sonucunda Özlem Demir birinci, Figen Orhan ikinci, Meryem Bayraktar ise üçüncü oldu.