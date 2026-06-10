Tekirdağ'da 60. Uluslararası Kiraz Festivali yarın başlıyor! İşte 4 günlük dev konser ve etkinlik programı

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"Kiraz Festivali, Tekirdağ'ın önemli kültürel değerlerinden biri. Her yıl festivale olan ilgi giderek artıyor. Bu yıl yerli ve yabancı birçok misafiri kentimizde ağırlayacağız. Spor, sanat gibi birçok etkinlik gerçekleştirilecek. Herkesin keyif alacağı bir festival olacak. Otellerimiz tamamen doldu. Festival boyunca yaklaşık 2,5 milyon ziyaretçiyi misafir etmeyi bekliyoruz. Herkesin mutlu ayrılacağı bir festival düzenlemeyi hedefliyoruz. Herkesi festivale bekliyoruz."