Tekirdağ'da 60. Uluslararası Kiraz Festivali yarın başlıyor! İşte 4 günlük dev konser ve etkinlik programı
Maviyle yeşilin buluştuğu Trakya’nın incisi Tekirdağ, asırlık bir geleneğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 60'ıncısı düzenlenen Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali, 11 Haziran Perşembe (yarın) günü kapılarını açıyor. Naip Mahallesi'ndeki geleneksel törenlerle başlayacak ve 4 gün boyunca kenti adeta bir karnaval alanına çevirecek dev organizasyonda; yıldız sanatçıların konserlerinden uluslararası yelken yarışlarına kadar onlarca etkinlik sahne alacak. İşte Tekirdağ Kiraz Festivali'nin sokak sokak tüm etkinlik ve konser detayları!
Tekirdağ'da düzenlenen 60. Uluslararası Kiraz Festivali yarın başlayacak.
Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen festival, Naip Mahallesi'ndeki açılış programıyla başlayacak. Açılışın ardından kortej yürüyüşü gerçekleştirilecek ve festival ateşi yakılacak.
Festival kapsamında Macar Prensi Ferenc Rakoczi anısına "Rakoczi Kupası Yelken Yarışları" düzenlenecek, çeşitli spor etkinlikleri yapılacak.
Festival boyunca sanatçılar Demet Akalın, Merve Özbey, Buray, Burhan Öçal, Poizi ve Sakiler sahne alacak.
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, AA muhabirine, festivalin düzenlenen etkinliklerle 4 gün süreceğini söyledi.
Festivalin yıllardır kentin tanıtımına ve ekonomisine önemli katkılar sunduğunu dile getiren Nallar, şunları kaydetti:
"Kiraz Festivali, Tekirdağ'ın önemli kültürel değerlerinden biri. Her yıl festivale olan ilgi giderek artıyor. Bu yıl yerli ve yabancı birçok misafiri kentimizde ağırlayacağız. Spor, sanat gibi birçok etkinlik gerçekleştirilecek. Herkesin keyif alacağı bir festival olacak. Otellerimiz tamamen doldu. Festival boyunca yaklaşık 2,5 milyon ziyaretçiyi misafir etmeyi bekliyoruz. Herkesin mutlu ayrılacağı bir festival düzenlemeyi hedefliyoruz. Herkesi festivale bekliyoruz."