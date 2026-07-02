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Tekirdağ sahilinde görüldü: Küme küme dolaşıyorlar! Zehirli türden olduğu açıklandı

02.07.2026 - 15:14Güncellenme Tarihi:

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi sahilinde, halk arasında "pusula denizanası" olarak bilinen kahverengi denizanaları görüntülendi.

1Tekirdağ sahilinde görüldü: Küme küme dolaşıyorlar! Zehirli türden olduğu açıklandı

Süleymanpaşa sahilinde deniz yüzeyine yakın şekilde hareket eden kahverengi denizanaları, kıyı boyunca farklı noktalarda görüldü. Temas halinde ciltte yanma ile tahrişe neden olabilen türün, zaman zaman kümeler oluşturduğu gözlendi.

2Tekirdağ sahilinde görüldü: Küme küme dolaşıyorlar! Zehirli türden olduğu açıklandı

Marmara Denizi'nin kıyıya yakın kesimlerinde görülen denizanaları, deniz yüzeyinde dikkat çeken görüntüler oluşturdu. Uzmanlar, bu türün belirli dönemlerde su sıcaklığı ve denizdeki akıntıların etkisiyle kıyıya yaklaşabildiğini belirtiyor.

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3Tekirdağ sahilinde görüldü: Küme küme dolaşıyorlar! Zehirli türden olduğu açıklandı

Tekirdağ sahilinde görüntülenen kahverengi pusula denizanalarının zehirli türler arasında yer aldığı, temas edilmesi halinde ciltte yanma, kızarıklık ve tahrişe yol açabileceği biliniyor. Bu nedenle denize giren vatandaşların denizanalarına dokunmamaları ve temas halinde gerekli durumlarda sağlık kuruluşuna başvurmaları tavsiye ediliyor.