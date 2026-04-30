Tarsus Belediyesi'nden üreticiye bayram hediyesi: %50 hibeli mineral taşı desteği başladı: 80 ton yem dağıtıldı!

3

Geçtiğimiz yıl sağlanan yem bitkisi tohumu desteğinin sahada somut karşılık bulduğunu belirten Başkan Boltaç, bu yıl artan imkanlarla destekleri genişlettiklerini ifade etti. Bu yaklaşımın tek seferlik olmadığını vurgulayan Başkan Boltaç, "Bu işi bir defalık destek olarak görmüyoruz. Üreticinin yanında olmak bizim için süreklilik taşıyan bir sorumluluk" dedi.



Boltaç, konuşmasında dayanışma vurgusu yaparak, "Birlikten kuvvet doğar. Bu birlik ve beraberliği sağladığımızda bu kent her alanda örnek olacaktır" sözleriyle ortak hareket etmenin önemine dikkat çekti.



Tarsus Belediyesinin üretici odaklı desteklerinin, önümüzdeki dönemde de artarak devam etmesi bekleniyor.