Tarihin ilk alaturka tuvaleti Afyon'da bulundu! Görenler hayrete düşüyor

Her mevsim ilgi odağı olmaya devam eden Frig Vadisi'nde yer alan eserler bir birinden ilginç özellikleri ile gündeme gelmeye devam ediyor. Vadinin Ayazini kısmında kalan bölgede yer alan ve tarihin ilk apartmanı olarak bilinen yapının 3.'ncü katındaki tuvalet ise görenleri adeta hayrete düşürüyor. Yapının içerisinde oyma şeklinde alaturka olarak yapılan tuvalet Afyonkarahisar Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından asılan bilgilendirme levhasında ‘tarihin ilk alaturka tuvaleti' olarak nitelendiriliyor.