Tarihi değiştiren topraklarda büyük keşif! Malazgirt'in sırları toprak altından çıkıyor

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2020'de başlatılan proje kapsamında arkeolog, antropolog, sanat tarihçisi ve tarihçilerden oluşan uzman ekip, Malazgirt ilçesine yaklaşık 7,5 kilometre uzaklıktaki Afşin Mahallesi'nde "Selçuklu Şehitliği" olduğu değerlendirilen alanda kazı çalışması yürütüyor.Kültür ve Turizm İl Müdürü Mehmet Şengül, projenin bilimsel yürütücüsü Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Çevik ile yürütülen çalışmalara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.Şengül, 2020'den bu yana devam eden Malazgirt Savaş Alanı Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırması Projesi ile 2025 yılında başlatılan Tarihi Malazgirt Kenti Kazısı kapsamında bugüne kadar yaklaşık 2 bin arkeolojik eserin gün yüzüne çıkarıldığını söyledi.Yüzey araştırmalarında Roma ve Bizans dönemlerine ait sikkeler, çok sayıda ok ve mızrak ucu ile askeri nitelikli metal buluntuların tespit edildiğini belirten Şengül, İç Kale'de yeni mekanın ortaya çıkarıldığını, Arap Mezarlığı olarak bilinen tarihi Müslüman mezarlığında ise mezarların bilimsel yöntemlerle belgelenerek kayıt altına alındığını ifade etti.