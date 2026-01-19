Tarihi Arpaz Kulesi viraneye döndü! 'Medeniyetin beşiğini bu şekilde görünce içim burkuldu'
Aydın’ın Nazilli ilçesinde bulunan tarihi Arpaz Kulesi’nin, viraneye döndüğüne ve tahribatların oluşmaya başladığına dikkat çeken MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık; "Medeniyetin beşiğini bu şekilde görünce içim burkuldu" dedi.
Aydın’da ayakta kalmış 3 kuleden biri olma özelliğini taşıyan Apaz Kulesi, restorasyon çalışmalarının yapılacağı günü bekliyor. Nazilli’nin Esenköy Mahallesi’nde bulunan tarihi kulenin, turizme kazandırılmasının önemli olduğunu ifade eden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, kulenin son durumuna dikkat çekti. Arpazlı Hacı Hasan Bey’in, II. Mahmut zamanında Rodos’tan getirdiği ustalara yaptırılan ve bir bey konağı olarak kullanılan kule, güvenlik kulesi, ambarı, ahırları ve müştemilatı ile bir şatoyu andırırken, Başkan Alıcık, kulenin şimdilerde viraneye döndüğünü ve tahribata uğramaya başladığını ifade etti.
Nazilli Belediye Başkanı olduğu dönemde kulenin mirasçılarını bir araya getirdiğini hatırlatan Alıcık; "Bugün ailemizle beraber Arpaz Kulesi’ndeyiz. Baktığımızda buram buram tarih kokan bir yerdeyiz. Ama şu anki haline bakınca hakikaten Arpaz Kulesi’ne üzüyoruz. Bir dönem medeniyetin beşik verdiği, insanların yaşadığı tarihi bir önemi olan Arpaz Kulesi, bugün virane şekilde bırakılmış halde. Çok iyi hatırlıyorum, Nazilli Belediye Başkanı iken Arpaz ailesinin yaklaşık 100 tane mirasçısı vardı. Bunların hepsini bir araya getirmiştik. Eğer 2019 seçimlerinde Nazilli’de olmuş olsaydık. Bu Arpaz Kulesi restore edilmiş halde görecektik. Böyle bir sanat eseri, böyle bir tarih, böyle bir mekan çürümeye terk edilmiş vaziyette. En son aldığım bilgiye göre de burası Turizm Bakanlığı’na verilmiş durumda. Çünkü Nazilli Belediyesi, bizden sonra bu işi yapmayı beceremediler.
Böylelikle burası harabe kalmış vaziyette. İnşallah burası bir an önce eski haline kavuşur. Turizm Bakanlığı’ndan burasının ihaleye çıkması için uğraşıyorduk. Burayı bu şekilde görünce biraz daha içim burkuldu. Bir an önce buranın yapılıp, tekrar vatandaşlarımızın, ülkemizin, yöredeki insanların medeniyetle buluştuğu bir yer olur inşallah" dedi.