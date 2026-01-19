Tarihi Arpaz Kulesi viraneye döndü! 'Medeniyetin beşiğini bu şekilde görünce içim burkuldu'

2

Nazilli Belediye Başkanı olduğu dönemde kulenin mirasçılarını bir araya getirdiğini hatırlatan Alıcık; "Bugün ailemizle beraber Arpaz Kulesi’ndeyiz. Baktığımızda buram buram tarih kokan bir yerdeyiz. Ama şu anki haline bakınca hakikaten Arpaz Kulesi’ne üzüyoruz. Bir dönem medeniyetin beşik verdiği, insanların yaşadığı tarihi bir önemi olan Arpaz Kulesi, bugün virane şekilde bırakılmış halde. Çok iyi hatırlıyorum, Nazilli Belediye Başkanı iken Arpaz ailesinin yaklaşık 100 tane mirasçısı vardı. Bunların hepsini bir araya getirmiştik. Eğer 2019 seçimlerinde Nazilli’de olmuş olsaydık. Bu Arpaz Kulesi restore edilmiş halde görecektik. Böyle bir sanat eseri, böyle bir tarih, böyle bir mekan çürümeye terk edilmiş vaziyette. En son aldığım bilgiye göre de burası Turizm Bakanlığı’na verilmiş durumda. Çünkü Nazilli Belediyesi, bizden sonra bu işi yapmayı beceremediler.