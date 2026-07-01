Tamamen ücretsiz günübirlik gezi! 2 bin kişi yararlanacak, yaz sonuna kadar sürecek
Kastamonu'nun 30 bin nüfuslu Tosya ilçesinde, dileyen herkes belediye tarafından günübirlik tatile çıkarılıyor. Tosya'da yurdun dört bir yanına düzenlenen ücretsiz kültür gezilerinin bu yaz mevsimindeki rotası Amasya olarak belirlendi.
Tur otobüsüyle yaklaşık 3 saat süren yolculukla Amasya'ya gelen Tosyalılar, tarihi şehri ve müzeleri dolaşıp restoranda yemek yerken, bütün masrafları Tosya Belediyesi karşıladı. Bu kapsamda 2 bin Tosyalı yaz sonuna kadar Amasya'yı gezmiş olacak.
Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, uzun süredir düzenledikleri gezilere katılan sayısının bu yılla birlikte toplamda 10 bine ulaşmasıyla ilçe nüfusunun 3'te 1'ine erişileceğine değindi. Kavaklıgil, "Yeter ki istesinler" sözüyle dileyen herkesi seyahate çıkarabileceklerini açıkladı. 2019 yılından bu yana yönettiği ilçede daha önce Çanakkale ve Konya'ya çok sayıda kültür gezileri düzenlediklerini hatırlatan Başkan Kavaklıgil, "Gezilerde geliş, gidiş ücreti yok. Yemekle ilgili de hiçbir ücret ödemiyorlar. Vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçlarını Tosya Belediyesi olarak biz karşılıyoruz" dedi.
Bu yıl 11 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik Çanakkale gezisi de gerçekleştirdiklerine değinerek, MHP'li belediyelerin üretken belediyecilik anlayışını vurgulayan Kavaklıgil, "Biz hesabı kitabı iyi yaparız. Hemşehrilerimize hem ilçesinde hizmeti en kaliteli şekilde vermek için mücadele ederiz. Ve vatandaşlarımızın Türkiye'nin farklı noktalarındaki güzelliklerini görmelerine de vesile oluruz. Yeter ki istesinler. Biz belediye başkanı olduğumuz müddetçe şehrin kadınları, çocukları her yeri gezecek" diye konuştu.Geziye katılan vatandaşlardan Hilal Büyükdeğerli, daha önce ilçedeki kadın ve erkeklere yönelik Çanakkale ile Konya turları düzenlendiğini hatırlatırken, belediyenin duyurusu üzerine geziye başvuran Lale Önsavaş ise Amasya'yı çok beğendiğini söyledi.