Tamamen ücretsiz günübirlik gezi! 2 bin kişi yararlanacak, yaz sonuna kadar sürecek

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Bu yıl 11 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik Çanakkale gezisi de gerçekleştirdiklerine değinerek, MHP'li belediyelerin üretken belediyecilik anlayışını vurgulayan Kavaklıgil, "Biz hesabı kitabı iyi yaparız. Hemşehrilerimize hem ilçesinde hizmeti en kaliteli şekilde vermek için mücadele ederiz. Ve vatandaşlarımızın Türkiye'nin farklı noktalarındaki güzelliklerini görmelerine de vesile oluruz. Yeter ki istesinler. Biz belediye başkanı olduğumuz müddetçe şehrin kadınları, çocukları her yeri gezecek" diye konuştu.Geziye katılan vatandaşlardan Hilal Büyükdeğerli, daha önce ilçedeki kadın ve erkeklere yönelik Çanakkale ile Konya turları düzenlendiğini hatırlatırken, belediyenin duyurusu üzerine geziye başvuran Lale Önsavaş ise Amasya'yı çok beğendiğini söyledi.