Tadına bakmak için ekti, Türkiye'nin 81 iline satmaya başladı! Mardin'de kasa kasa talep görüyor
Mardin'de tadına bakmak için ektiği ürünü Türkiye'nin 81 iline satmaya başladı. Yeşilli ilçesinde tarımsal başarı gösteren üretici kasa kasa talep edilen ürünü satmaya başladı. İlaç ya da kimyasal kullanılmadan doğal üretiliyor. Mardin'de ilk kez bu kadar başarı gösterdi.
Üreticinin talebi karşılamakta zorlandığı ürün Napolyon kirazı olarak da biliniyor. Bu yıl ki hasat verimli geçti. Aroma açısından mükemmel. Ancak iklim koşulları nedeniyle verim de düşük kaldı. Yine de tarladan kasa kasa satışı devam ediyor.
Yeşilli ilçesinde üretimi devam eden ve hasat yapılan kiraz adına festival düzenleniyor. Özellikle sosyal sorumluluk projelerinde de ev sahipliği yapıyor.
Bölgenin tanıtımı için bu yıl 17.'si düzenlenen Uluslararası Kültür Sanat ve Kiraz Festivali ya da diğer adıyla Yeşilli Kiraz Festivali, aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerine de ev sahipliği yaptı.
Başkan Demir festival öncesinde yaptığı açıklamada, "Festivalimizde Gazze için özel bir hassasiyet göstereceğiz. Kiraz satışlarından elde edilen gelirin bir kısmını, oradaki kardeşlerimize ulaştıracağız" ifadelerini kullanmıştı.
Koyunlu Mahallesi Muhtarı Çetin Ökmen, Türkiye'nin her köşesinde tadı dillere düşen kirazlarının eşsiz lezzetinin sırrının doğal yetiştirme yöntemlerinde yattığını vurguladı.
Muhtar Ökmen şöyle konuştu: "İlaç kullanmıyoruz, tamamen doğal. Bu yüzden bu kirazın benzeri yok. Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz."
Kiraz üreticisi Abdülhamit Oral da sabahın ilk ışıklarıyla başladıkları hasadı günün sıcak saatlerine kadar devam ettirdiklerini söylüyor.
Üreticiler, her yıl olduğu gibi bu sezon da dalından taze toplanan kirazları, lezzet severlerle buluşturmanın gururunu yaşıyor.