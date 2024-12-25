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Suriyeli esnaf Esad'ın tankını manav tezgahı yaptı!

Suriye'de bir esnaf, Esad rejiminin saldırılarda kullandığı tankı manav tezgahına çevirdi.

• 25 Aralık 2024 - 13:28 • Son Güncelleme:
• 25 Aralık 2024 - 13:28 • Son Güncelleme:
1Suriyeli esnaf Esadın tankını manav tezgahı yaptı

Suriye'de yıllarca korku ve zulüm altında yaşayan halk, kanlı Beşar Esad rejiminin izlerini silmeye ve hayatı normalleştirmeye yönelik adımlar atmaya devam ediyor.

2Suriyeli esnaf Esadın tankını manav tezgahı yaptı

Humus'ta bir esnaf, rejimin daha önce saldırılarda kullandığı korku unsuru olan bir tankı manav tezgahına çevirdi.

3Suriyeli esnaf Esadın tankını manav tezgahı yaptı

Geçmişte ölüm ve yıkım getiren tanklar, şimdi hayatın normalleşmeye başladığını gösteren bir sembol olarak günlük ihtiyaçları karşılamak için kullanılıyor.

4Suriyeli esnaf Esadın tankını manav tezgahı yaptı

Tankın ön kısmına yerleştirilen meyve ve sebzeler dikkat çekerken, halk şaşkınlıkla alışveriş yapıyor.

5Suriyeli esnaf Esadın tankını manav tezgahı yaptı