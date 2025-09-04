Sünnet düğününü nostaljik araçlarla yaptılar! Bilecik'te şehir turu neşeyle geçti
Bilecik'te gerçekleştirilen toplu sünnet şöleninde hediye bisikletlerine kavuşan çocuklar gönüllerince eğlendi. Bilecik Murat 124 Sevdalıları araçları süsleterek, çocuklara şehir turu attırdılar.
Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen toplu sünnet şöleninde belediye bahçesinde başlayan kutlamalar, nostaljik araçlara anne ve babalarıyla birlikte binen çocuklar şehir merkezinde yapılan turdan sonra Vadipark Sosyal Tesislerine geçtiler.
Şenlik alanında çizgi film maskotları ve dans gösterileriyle karşılanan çocuklar burada gönüllerince eğlendi. Sihirbaz gösterileriyle şenliğin tadını çıkaran çocuklar şişme oyun gruplarında eğlendi, pamuk şekeri ve patlamış mısır ikramıyla karşılandı.
Etkinliğe katılarak çocukların şenlik heyecanını paylaşan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, çocukların gülümsemesinde enerji bulduklarını söyledi. Etkinlikte konuşan Başkan Subaşı, ‘'Bugün bizim için çok kıymetli oldu. Güzel çocuklarımızın okullar açılmadan önceki bu güzel anlarına eşlik ettik. Geleneksel hale getirdiğimiz bu etkinliklerle çocuklarımızın sağlıklı ve güzel bir geleceğe hazırlanmalarını istiyoruz. Burada olarak bizlere güvenen ve sevincimize ortak olan herkese çok teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.
Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, gösteri ve eğlenceli oyunların sonrasında çocukların ellerine kına yaktı, bisiklet hediye etti. Katılımcılardan da hediyelerini alan çocuklar daha sonra Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve aile üyeleriyle hatıra fotoğrafları çektirdi.