Sünnet düğününü nostaljik araçlarla yaptılar! Bilecik'te şehir turu neşeyle geçti

3

Etkinliğe katılarak çocukların şenlik heyecanını paylaşan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, çocukların gülümsemesinde enerji bulduklarını söyledi. Etkinlikte konuşan Başkan Subaşı, ‘'Bugün bizim için çok kıymetli oldu. Güzel çocuklarımızın okullar açılmadan önceki bu güzel anlarına eşlik ettik. Geleneksel hale getirdiğimiz bu etkinliklerle çocuklarımızın sağlıklı ve güzel bir geleceğe hazırlanmalarını istiyoruz. Burada olarak bizlere güvenen ve sevincimize ortak olan herkese çok teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.