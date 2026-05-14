Sungurlu'nun Oyaca köyünde hortum ortalığı savaş alanına çevirdi

14.05.2026 - 23:50Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ÇORUM (İHA)

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen hortum sebebiyle köydeki çok sayıda evin çatısı ve duvarları hasar gördü. Hortum sebebiyle çok sayıda evin zarar gördüğü köy havadan görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Sungurlu ilçesi Oyaca köyünde meydana gelen hortum sebebiyle köydeki çok sayıda evin çatı ve duvarları yıkıldı, ağaçlar devrildi.

2 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Köye AFAD, jandarma, sağlık ve Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hortum anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Çorum’un Sungurlu ilçesinde hortum sebebiyle çok sayıda evin zarar gördüğü köy havadan görüntülendi.

Olay, saat 15.30 sıralarında Sungurlu ilçesi Oyaca köyünde geldi. Edinilen bilgiye göre, çıkan hortum sebebiyle köydeki çok sayıda evin çatı ve duvarları yıkıldı, ağaçlar devrildi.

Köyde yaşayan 5 vatandaş yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine köye AFAD, jandarma, sağlık ve Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Köye gelen sağlık ekipleri tarafından iki vatandaş tedbir amacıyla hastaneye kaldırılırken, üç vatandaşın tedavisi ise ayakta yapıldı.

Olayın ardından köye gelen Çorum Valisi Ali Çalgan, Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal ve Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, incelemelerde bulundu.

Ekipler tarafından köyde alınan güvenlik önlemlerinin ardından hasar tespit çalışması başlatıldı. Elektrik dağıtım firması tarafından da hasar gören elektrik hatlarının onarımına başlandı.

