Süleymanpaşa’da 3. Kakava ve Hıdırellez şenliği coşkuyla başladı
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi, baharın gelişini simgeleyen Kakava ve Hıdırellez şenlikleriyle karnaval havasına girdi! Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen dev organizasyon, Hükümet Caddesi’ni dolduran binlerce vatandaşın eşlik ettiği renkli kortejle start aldı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Kakava ve Hıdırellez Şenliği, renkli görüntülerle başladı.
Süleymanpaşa Belediyesi, Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen 3'üncü Kakava ve Hıdırellez Şenliği, Hükümet Caddesi'nde gerçekleştirilen kortejle başladı.
Şenliğe Tekirdağ Vali Yardımcısı Musa Aydemir, CHP Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ve Nurten Yontar, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Renkli görüntülere sahne olan kortejin ardından baharın gelişini müjdeleyen kakava ateşi yakıldı. Etkinlik alanında toplanan vatandaşlar, müzik eşliğinde dans ederek, eğlendi.