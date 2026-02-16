Sosyal medyada görüp oraya koştular! İstanbul’da görenleri hayran bırakan manzara
İstanbul Tuzla’da çekilen geyik görüntüleri sosyal medyayı salladı! Şehrin gürültüsünden uzakta, doğanın tam kalbinde kaydedilen o anları gören İstanbullular bölgeye akın etti
Görüntülerin ardından çok sayıda vatandaş, bu eşsiz manzaraya tanıklık etmek ve doğa yürüyüşü yapmak amacıyla bölgeye gitti. Edinilen bilgilere göre geyikler, ormanlık alan içerisinde tel örgülerle çevrili, arka kısmı sık ağaçlıklarla kaplı oldukça güvenli bir bölgede yaşamlarını sürdürüyor.
Alanın korunaklı yapısı sayesinde hayvanların dış etkenlerden uzak ve huzurlu bir ortamda bulunduğu görülürken, geyikleri doğal ortamlarında uzaktan izleme fırsatı bulan vatandaşlar bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.
Sosyal medyadaki paylaşımları görüp bölgeye gelen Recep Sağlam, yaşadığı deneyimi şu sözlerle aktardı:"Burası gerçekten çok sakin ve huzurlu bir orman. Geyikleri böyle bir ortamda, kendi doğalarında görmek harika bir deneyim oldu. Alanın korunaklı olması içimizi rahatlattı; hayvanlara dışarıdan müdahale edilmesi pek mümkün görünmüyor. Biz de onları rahatsız etmeden uzaktan izlemenin keyfini çıkarıyoruz."
Öte yandan, bölgeye gelen doğaseverler ve uzmanlar, yaban hayvanlarının doğasına müdahale edilmemesi gerektiğini vurgulayarak geyiklerin beslenmemesi, gürültüden kaçınılması ve yaşam alanlarına çöp bırakılmaması konusunda uyarılarda bulundu. Tuzla'nın bu "gizemli misafirleri"nin korunması için bölge sakinlerinin de büyük hassasiyet gösterdiği öğrenildi.