Sosyal medyada gördü, bir tıkla hayatı kabusa döndü! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir
Maddi sıkıntılarından kurtulmak isteyen genç sosyal medyada dolandırıcıların tuzağına düştü. Karşısına çıkan bir kredi ilanına tıklayan genç 55 bin TL beklerken başına gelmeyen kalmadı.
Kütahya'da bir seramik fabrikasında çalışan Uğur Çınaroğlu kimlik bilgileri kullanılarak açılan hesabı üzerinden dolandırıldığını, bu sebeple hakkında çok sayıda dava açıldığını ve 1 yıl tutuklu kaldığını söyleyerek sosyal medya üzerinden verilen kredi vaatlerine kanılmaması konusunda vatandaşları uyardı.
Maddi sıkıntı yaşadığı bir dönemde sosyal medyada karşısına çıkan kredi reklamı, 22 yaşındaki Uğur Çınaroğlu için umut oldu. Kendilerini banka ve finans kuruluşu çalışanı olarak tanıtan kişiler, 55 bin TL kredi vaadiyle Çınaroğlu'nun güvenini kazandı.
İşlemlerin tamamlanması için bir ödeme kuruluşu üzerinden hesap açılması istendi ve Uğur Çınaroğlu'ndan kimlik bilgileri talep edildi. Paylaşılan bilgiler sonrası Çınaroğlu adına açılan hesabın dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı öne sürüldü. Yaşananlardan habersiz olduğunu belirten Çınaroğlu, bir sabah kendisini sanık olarak mahkeme karşısında bulduğunu söyledi. Bursa 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Çınaroğlu, bir yıl tutuklu kaldı.
"İbanım yüzünden 10 dosyam var"
Birçok gencin benzer yöntemlerle mağdur edildiğini vurgulayan Çınaroğlu, yetkililere çağrıda bulunarak, "Biz genciz ve çok sayıda genç bu şekilde mağdur oluyor. Ödeme kuruluşları üzerinden açılan hesaplar dolandırıcılıkta kullanılıyor" ifadelerini kullandı.