Sosyal medyada gördü, bir tıkla hayatı kabusa döndü! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

İşlemlerin tamamlanması için bir ödeme kuruluşu üzerinden hesap açılması istendi ve Uğur Çınaroğlu'ndan kimlik bilgileri talep edildi. Paylaşılan bilgiler sonrası Çınaroğlu adına açılan hesabın dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı öne sürüldü. Yaşananlardan habersiz olduğunu belirten Çınaroğlu, bir sabah kendisini sanık olarak mahkeme karşısında bulduğunu söyledi. Bursa 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Çınaroğlu, bir yıl tutuklu kaldı.