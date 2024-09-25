Son rapor Meteoroloji tarafından yayınlandı birçok il için sağanak yağış uyarısı geldi

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.



AMASYA 14°C, 29°CParçalı ve az bulutlu



ARTVİN 12°C, 23°CParçalı ve az bulutlu, iç ve yüksek kesimleri yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak yağışlı



SAMSUN 17°C, 26°CParçalı ve az bulutlu



TRABZON 19°C, 25°CParçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak yağışlı