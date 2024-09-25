Son rapor Meteoroloji tarafından yayınlandı birçok il için sağanak yağış uyarısı geldi
Son dakika haberine göre;Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın kuzey ve doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
• 25 Eylül 2024 - 19:15 • Son Güncelleme:
• 25 Eylül 2024 - 19:15 • Son Güncelleme: