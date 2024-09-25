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GündemSon rapor Meteoroloji tarafından yayınlandı birçok il için sağanak yağış uyarısı geldi
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Son rapor Meteoroloji tarafından yayınlandı birçok il için sağanak yağış uyarısı geldi

Son dakika haberine göre;Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın kuzey ve doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

• 25 Eylül 2024 - 19:15 • Son Güncelleme:
• 25 Eylül 2024 - 19:15 • Son Güncelleme:
1HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi, yurdun doğusunda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

2RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

3MARMARA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 15°C, 31°CParçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 18°C, 28°CParçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 14°C, 29°CParçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 17°C, 29°CParçalı ve az bulutlu

4EGE

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 10°C, 26°CParçalı ve az bulutlu

İZMİR 18°C, 30°CParçalı ve az bulutlu

MANİSA 17°C, 33°CParçalı ve az bulutlu

MUĞLA 14°C, 32°CParçalı ve az bulutlu

5AKDENİZ

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 19°C, 35°CAz bulutlu ve açık

ANTALYA 22°C, 33°CAz bulutlu ve açık

HATAY 18°C, 33°CAz bulutlu ve açık

ISPARTA 12°C, 28°CAz bulutlu ve açık

6İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeybatısında gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 11°C, 27°CParçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 12°C, 29°CParçalı ve az bulutlu

KONYA 12°C, 25°CParçalı ve az bulutlu

YOZGAT 8°C, 22°CParçalı ve az bulutlu

7BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 11°C, 28°CParçalı ve az bulutlu

DÜZCE 14°C, 29°CParçalı ve az bulutlu

SİNOP 19°C, 27°CParçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 16°C, 24°CParçalı ve az bulutlu

8ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 14°C, 29°CParçalı ve az bulutlu

ARTVİN 12°C, 23°CParçalı ve az bulutlu, iç ve yüksek kesimleri yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak yağışlı

SAMSUN 17°C, 26°CParçalı ve az bulutlu

TRABZON 19°C, 25°CParçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak yağışlı

9DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 5°C, 21°CParçalı ve az bulutlu

KARS 5°C, 20°CParçalı ve az bulutlu

MALATYA 12°C, 27°CParçalı ve az bulutlu

VAN 9°C, 22°CParçalı ve az bulutlu

10GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 16°C, 31°CParçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 17°C, 32°CParçalı ve az bulutlu

SİİRT 16°C, 32°CParçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 20°C, 33°CParçalı ve az bulutlu