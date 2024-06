98. Gazi Koşusu favorilerinden Son Of Cooger isimli safkan yarış severlerin de merak konusu oldu. Bugüne kadar çıktığı 10 koşudan 7'sini kazanan üç yarışta da ikinci olan Son Of Cooger isimli at Gazi Koşusu'nda da en büyük favoriler arasında yer alıyor.