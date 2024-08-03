Son hava durumu raporu Meteoroloji tarafından açıklandı! Birçok il için gök gürültüsü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla batı kesimleri parçalı bulutlu, Edirne çevreleri ve Tekirdağ'ın kuzey kesimleri ile Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



EDİRNE 22°C, 37°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İSTANBUL 22°C, 32°CAz bulutlu ve açık



KIRKLARELİ 22°C, 35°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KOCAELİ 22°C, 35°CAz bulutlu ve açık