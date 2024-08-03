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GündemSon hava durumu raporu Meteoroloji tarafından açıklandı! Birçok il için gök gürültüsü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı
HaberlerGündem Haberleri Son hava durumu raporu Meteoroloji tarafından açıklandı! Birçok il için gök gürültüsü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı

Son hava durumu raporu Meteoroloji tarafından açıklandı! Birçok il için gök gürültüsü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı

Sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı Meteoroloji tarafından geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ve Doğu Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, Edirne, Osmaniye, Kırklareli, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Hatay’ın batı kesimleri ve Tekirdağ'ın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

• 03 Ağustos 2024 - 19:14 • Son Güncelleme:
• 03 Ağustos 2024 - 19:14 • Son Güncelleme:
1HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde, yurdun doğusunda normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

2RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

3MARMARA

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla batı kesimleri parçalı bulutlu, Edirne çevreleri ve Tekirdağ'ın kuzey kesimleri ile Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 22°C, 37°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 22°C, 32°CAz bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 22°C, 35°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 22°C, 35°CAz bulutlu ve açık

4EGE

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 17°C, 35°CAz bulutlu ve açık

DENİZLİ 25°C, 41°CAz bulutlu ve açık

İZMİR 24°C, 37°CAz bulutlu ve açık

MUĞLA 23°C, 38°CAz bulutlu ve açık

5AKDENİZ

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in yer yer parçalı bulutlu, Toroslar mavkii ile Osmaniye çevreleri ve Hatay'ın batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 26°C, 35°CParçalı bulutlu, öğleden sonra kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 26°C, 32°CAz bulutlu ve açık

HATAY 27°C, 33°CParçalı bulutlu, öğleden sonra batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 20°C, 36°CAz bulutlu ve açık

6İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 20°C, 35°CAz bulutlu ve açık

ÇANKIRI 18°C, 37°CAz bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 17°C, 34°CAz bulutlu ve açık

KONYA 20°C, 35°CAz bulutlu ve açık

7BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 17°C, 33°CAz bulutlu ve açık

DÜZCE 18°C, 35°CAz bulutlu ve açıkSİNOP 22°C, 32°CAz bulutlu ve açık

ZONGULDAK 19°C, 29°CAz bulutlu ve açık

8ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 19°C, 38°CParçalı ve az bulutlu

ARTVİN 18°C, 31°CParçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 21°C, 32°CParçalı ve az bulutlu

TRABZON 22°C, 29°CParçalı yer yer çok bulutlu

9DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Erzurum'un kuzeyi, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 13°C, 30°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 12°C, 28°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 19°C, 37°CAz bulutlu ve açık

VAN 15°C, 29°CParçalı bulutlu

10GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 24°C, 41°CAz bulutlu ve açık

GAZİANTEP 23°C, 40°CAz bulutlu ve açık

SİİRT 24°C, 39°CAz bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 27°C, 40°CAz bulutlu ve açık