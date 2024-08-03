Son hava durumu raporu Meteoroloji tarafından açıklandı! Birçok il için gök gürültüsü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı
Sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı Meteoroloji tarafından geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ve Doğu Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, Edirne, Osmaniye, Kırklareli, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Hatay’ın batı kesimleri ve Tekirdağ'ın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
• 03 Ağustos 2024 - 19:14 • Son Güncelleme:
• 03 Ağustos 2024 - 19:14 • Son Güncelleme: