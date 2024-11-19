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GündemSon hava durumu raporu açıklandı Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü başlayacak 3 gün sürecek
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Son hava durumu raporu açıklandı Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü başlayacak 3 gün sürecek

Son dakika haberine göre; Yağışlar yurdun büyük bir kısmında etkili olacak. Meteoroloji yeni harita yayımladı ve bu hafta için kritik uyarılarda bulundu. Çarşamba günü başlayacak ve tam 3 gün sürecek lodosla ilgili vatandaşlara uyarılarda bulunuldu. Marmara dahil birçok kentte kar yağışı etkili olacak. Çarşamba başlayacak ve tam 3 gün sürecek. İşte il il hava durumu tahminleri...

• 19 Kasım 2024 - 20:25 • Son Güncelleme:
• 19 Kasım 2024 - 20:25 • Son Güncelleme:
13 GÜN SÜRECEK

3 GÜN SÜRECEK

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Bugün Trakya ve Batı Ege dışında yağış var. Yağışlar Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi ile Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Batman, Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli yağmur, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksekleri karla karışık yağmur ve kar şeklinde.

2Son hava durumu raporu açıklandı Meteoroloji uyardı Çarşamba günü başlayacak 3 gün sürecek

1-Bu hafta aşırı meteorolojik olayları art arda göreceğiz. Çarşamba’dan itibaren 3 gün Marmara, Ege, İç Anadolu’da lodos çatı uçmalarına Ağaç devrilmelerine neden olabilir. Perşembe ve cumartesi Marmara Akdeniz ve Ege de şiddetli yağmur su baskınlarına neden olabilir.

3Son hava durumu raporu açıklandı Meteoroloji uyardı Çarşamba günü başlayacak 3 gün sürecek

2- Bu hafta Lodos ile birlikte çarşamba gününden itibaren kuzey de sıcaklıklar 20 dereceyi aşacak. Hafta sonu sıcaklık hızla düşecek ve İç Anadolu, Karadeniz iç kesimleri Marmara’nın güney doğusunun yüksekleri ve Doğu Anadolu’da KAR yağışı görülecek ve 2 gün sonra yurdu terk edecek

4Son hava durumu raporu açıklandı Meteoroloji uyardı Çarşamba günü başlayacak 3 gün sürecek

3- İstanbul bugün hafif yağmurlu 14 C, Perşembe Lodos ile birlikte şiddetli yağmur geliyor sıcaklı 20 dereceyi geçebilir. Cumartesi de yağmur şiddetli sıcaklık hafta sonu 10 dereceye düşer. Bugünden haftanın görünüşü bu şekilde bu bir tahmindir ne kadar değişebilir göreceğiz

5METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Trabzonun doğusu ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Kars, Rize, Artvin, Samsun ve Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Ardahan'ın karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

6HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

7RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

8MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra Kırklareli, Edirne ve Çanakkale çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA 7°C, 20°CParçalı bulutlu

EDİRNE 4°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 9°C, 17°CParçalı bulutlu

KOCAELİ 9°C, 19°CParçalı bulutlu

9EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra bölgenin kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın; bölgenin kuzey kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 1°C, 15°CParçalı bulutlu

DENİZLİ 7°C, 19°CParçalı bulutlu

İZMİR 9°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

10AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra Batı Akdeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 10°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 15°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 9°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 13°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

11İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 3°C, 15°CParçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 2°C, 16°CParçalı bulutlu

KAYSERİ -2°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu

KONYA 2°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu

12BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 2°C, 14°CParçalı ve az bulutlu

DÜZCE 6°C, 19°CParçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 2°C, 14°CParçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 7°C, 16°CParçalı ve az bulutlu

13ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde Trabzonun doğusu ile Rize, Samsun, Artvin ve Ordu çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 5°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 10°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 3°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu

TRABZON 10°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde doğu ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

14DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde Kars çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Ardahan'ın karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı, yarın öğle saatlerinde sonra bölgenin güney kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -3°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu

KARS -5°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MALATYA 3°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu

VAN -1°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu

15GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 5°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 6°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT 5°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 10°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı