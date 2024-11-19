Son hava durumu raporu açıklandı Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü başlayacak 3 gün sürecek

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde Trabzonun doğusu ile Rize, Samsun, Artvin ve Ordu çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



AMASYA 5°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu



SAMSUN 10°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



TOKAT 3°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu



TRABZON 10°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde doğu ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı