Son hava durumu raporu açıklandı Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü başlayacak 3 gün sürecek
Son dakika haberine göre; Yağışlar yurdun büyük bir kısmında etkili olacak. Meteoroloji yeni harita yayımladı ve bu hafta için kritik uyarılarda bulundu. Çarşamba günü başlayacak ve tam 3 gün sürecek lodosla ilgili vatandaşlara uyarılarda bulunuldu. Marmara dahil birçok kentte kar yağışı etkili olacak. Çarşamba başlayacak ve tam 3 gün sürecek. İşte il il hava durumu tahminleri...
• 19 Kasım 2024 - 20:25 • Son Güncelleme:
• 19 Kasım 2024 - 20:25 • Son Güncelleme: