Son dakika: Selçuk Yılmaz Denizli'de yakalandı! Selcuksport sitesinden kaçak yayıncılık yapıyordu
01.06.2026 - 17:26
Son dakika haberine göre, Türkiye Süper Ligi müsabakalarını internet sitesi üzerinden kaçak olarak yayınladığı ve site kullanıcılarını yasa dışı bahse teşvik ettiği belirlenen 'Selcuksport' olarak bilinen Selçuk Yılmaz isimli şüpheli, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün ortak çalışmasıyla Denizli’nin Pamukkale ilçesinde gözaltına alındı.
