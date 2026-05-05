SON DAKİKA: İzzet Yıldızhan tahliye edildi! Kubilay Kaan Kundakçı cinayetiyle tutuklanmıştı
05.05.2026 - 14:42
Son dakika haberine göre, futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti ile ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Ümraniye'de futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin 10 sanık hakkında hazırlanan iddianame, ağır ceza mahkemesince kabul edildi. Tutuklu sanık İzzet Yıldızhan tahliye edilirken, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve Aleyna Kalaycıoğlu hakkında müebbet hapis cezası talep edildi. İşte son dakika gelişmesinin detayları...
Ümraniye’de meydana gelen olayda, futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın öldürülmesine ilişkin Alaattin Kadayıfçıoğlu ve Aleyna Kalaycıoğlu hakkında müebbet hapis cezası talep edilen iddianame kabul edildi.
Mahkeme, olayla bağlantılı olduğu iddiasıyla tutuklu bulunan İzzet Yıldızhan’ın, avukatlarının itirazı ve dosyadaki mevcut delil durumu dikkate alınarak, ‘yurt dışına çıkış yasağı’ şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verdi.
22 HAZİRAN’DA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR
Alaattin Kadayıfçıoğlu ve Aleyna Kalaycıoğlu’nun da aralarında bulunduğu, 7’si tutuklu 10 sanık, 22 Haziran’da Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.