SON DAKİKA: İstanbul TOKİ kuralarının çekiliş tarihi belli oldu! Bakan Kurum'dan yeni açıklama
TOKİ İstanbul 100 bin konut kura çekilişi için geri sayım başladı. 500 bin konut projesi kampanyasında onlarca ilde çekilen kuralardan sonra sıra İstanbul'a geldi. Ankara ve İzmir'in arından gözler İstanbul'a çevrildi. 78 ilde konut kuraları yapıldı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İstanbul Avrupa Anadolu kura çekilişi ne zaman yapılacak? Mart ayı TOKİ İSTANBUL kura sonuçları yayınlanır mı?
TOKİ'nin İstanbul'da yapacağı 100 bin toplu konut için çekiliş tarihi belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da yapılacak 100 bin konutun kuralarının çekileceği tarihi açıkladı. İşte TOKİ İSTANBUL kura çekimi tarihi...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da kuraların çekileceği tarihle ilgili açıklama yaptı.
Bakan Kurum açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
500 Bin Sosyal Konut Projemizi, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hayata geçirdik ve kura çekim törenlerini ülkemizin dört bir yanında giderek 81 ilimizde coşkuyla gerçekleştirdik.
"BAYRAMDAN SONRA İSTANBUL’DA KURALARI ÇEKECEĞİZ"
Çekilen her kura, bir ailemizin hasretle beklediği o müjdeli habere dönüştü. İşte o sevinç, o heyecan, şimdi de İstanbul’umuzda yaşanıyor. Bayramdan sonra inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle hızla İstanbul’da da kuraları çekecek, 100 bin sosyal konutumuzun hak sahiplerini belirleyeceğiz. Bununla da yetinmeyecek; İstanbul’umuza özel, kiralık sosyal konut projemizi hayata geçirerek kira fiyatlarını konut fiyatlarını da dengeleyecek adımımızı atacağız.
1+1 VE 2+1 İSTANBUL TOKİ EVLERİ DETAYLI ÖDEME PLANI VE PEŞİNAT TUTARLARI
İstanbul TOKİ konutları için ödeme planı da belli oldu. Buna göre;
55 metrekare 1+1 evler 195.000 TL peşinat ve 7.313 TL taksitle,
65 metrekare 2+1 konutlar 245.000 TL peşinat ve 9.188 TL taksitle,
80 metrekare 2+1 evler ise 295.000 TL peşinat ve 11.063 TL taksitle satılacak.
Bununla birlikte başlangıç taksit tutarı 6 ayda 1 önceki memur maaş artışı oranına göre güncellenecek.
TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak.
TOKİ PEŞİNATI NE ZAMAN ÖDENECEK?
TOKİ evleri için peşinat ödemeleri, sözleşme sırasında ilgili bankalara yatırılmaktadır.