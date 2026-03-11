SON DAKİKA: İstanbul TOKİ kuralarının çekiliş tarihi belli oldu! Bakan Kurum'dan yeni açıklama

4

"BAYRAMDAN SONRA İSTANBUL’DA KURALARI ÇEKECEĞİZ"



Çekilen her kura, bir ailemizin hasretle beklediği o müjdeli habere dönüştü. İşte o sevinç, o heyecan, şimdi de İstanbul’umuzda yaşanıyor. Bayramdan sonra inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle hızla İstanbul’da da kuraları çekecek, 100 bin sosyal konutumuzun hak sahiplerini belirleyeceğiz. Bununla da yetinmeyecek; İstanbul’umuza özel, kiralık sosyal konut projemizi hayata geçirerek kira fiyatlarını konut fiyatlarını da dengeleyecek adımımızı atacağız.