SON DAKİKA | Hantavirüs belirtileri neler? Hantavirüs nedir? Nasıl bulaşır? Hantavirüs insandan insana bulaşır mı?
Hantavirüs nedir, nasıl bulaşır ve hantavirüs belirtileri neler? Hantavirüs insandan insana bulaşır mı, ölümcül mü? Son günlerde artan vakalar sonrası hantavirüs insanları tedirgin etmeye başladı.
Hantavirüs, kemirgenler (özellikle fareler) tarafından taşınan ve insanlarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bir virüs grubudur. Dünya genelinde farklı türleri bulunan hantavirüsler, insanlarda başta böbrek ve akciğerleri etkileyen hastalıklara neden olabilir.
Hantavirüs enfeksiyonu, erken dönemde grip benzeri belirtilerle başlayabildiği için çoğu zaman geç fark edilebiliyor. Bu durum, hastalığın ilerlemesine ve hayati risklerin artmasına yol açabiliyor.
HANTAVİRÜS NASIL BULAŞIR?
Hantavirüsün bulaşması çoğunlukla kemirgenlerle temas yoluyla gerçekleşir. En yaygın bulaşma yolları şunlardır:
Farelerin idrarı, dışkısı veya salyasının kuruyup havaya karışması
Bu partiküllerin solunum yoluyla vücuda alınması
Kirli yüzeylere dokunduktan sonra ağız, burun veya göze temas
Nadir olarak kemirgen ısırığı
Özellikle depolarda, kırsal alanlarda, bodrumlarda, ahırlarda ve metruk binalarda temizlik yapılırken dikkatli olunması gerekiyor.
HANTAVİRÜS BELİRTİLERİ NELER?
“Hantavirüs belirtileri neler?” sorusu internet aramalarında en çok merak edilen başlıkların başında geliyor. Belirtiler kişiden kişiye değişebilse de en sık görülen semptomlar şunlardır:
ERKEN DÖNEM BELİRTİLERİ
Yüksek ateş
Halsizlik ve yorgunluk
Kas ve eklem ağrıları
Baş ağrısı
Bulantı, kusma, karın ağrısı
İLERLEYEN DÖNEMDE GÖRÜLEBİLEN BELİRTİLER
Nefes darlığı
Şiddetli öksürük
Göğüs ağrısı
Böbrek fonksiyonlarında bozulma
İdrar miktarında azalma
Belirtiler ağırlaştıkça hastalık hayati risk oluşturabilir ve acil tıbbi müdahale gerekebilir.
HANTAVİRÜS İNSANDAN İNSANA BULAŞIR MI?
En çok merak edilen sorulardan biri de “Hantavirüs insandan insana bulaşır mı?” sorusudur.
Genel olarak hantavirüs insandan insana bulaşmaz.Hastalığın temel bulaş kaynağı kemirgenlerdir.
Ancak bazı çok nadir hantavirüs türlerinde, belirli koşullar altında yakın ve yoğun temasla bulaş ihtimalinin olabileceği belirtilmektedir. Buna rağmen toplumda yaygın bir insandan insana bulaş riski bulunmamaktadır.
HANTAVİRÜS ÖLÜMCÜL MÜ?
Hantavirüs enfeksiyonları, türüne ve erken teşhis edilip edilmediğine bağlı olarak ciddi ve ölümcül seyredebilir. Özellikle geç tanı konulan vakalarda:
Akciğer yetmezliği
Böbrek hasarı
Çoklu organ yetmezliği
gibi tablo ortaya çıkabilir. Bu nedenle şüpheli belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması hayati önem taşır.
HANTAVİRÜSTEN KORUNMAK İÇİN NE YAPILMALI?
Uzmanlar, hantavirüsten korunmak için şu önlemlere dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor:
Fare ve kemirgenlerle temastan kaçınılmalı
Kapalı alanlar temizlenirken maske ve eldiven kullanılmalı
Ortamlar süpürülmeden önce havalandırılmalı
Gıda maddeleri açıkta bırakılmamalı
Kemirgen girişini engelleyecek önlemler alınmalı
AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN HANTAVİRÜS AÇIKLAMASI (AA)
AB Komisyonu sözcülerinden Eva Hrncirova, MV Hondius adlı Hollanda bandıralı yolcu gemisinde hantavirüs vakalarının tespit edilmesinin ardından Hollanda Kraliyet Havayolları'nda (KLM) çalışan bir uçuş görevlisinin hantavirüs belirtileriyle Amsterdam'daki bir hastaneye kaldırılmasına ilişkin soruları yanıtladı.
Durumu çok yakından takip ettiklerini aktaran Hrncirova, gerekli tüm makamlarla temas halinde olduklarını söyledi.
Hrncirova, "Şu an elimizde bulunan verilere göre Avrupa'daki halk için, Avrupalılar için risk düşük seviyededir. Mevcut verilere göre şu aşamada endişe yaratacak bir durum bulunmuyor." diye konuştu.
Gemideki vakalara ilişkin ilk bildirimi aldıkları günden bu yana Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), üye ülkeler ve Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) ile sürekli iletişim içinde olduklarını belirten Hrncirova, ECDC'nin aynı zamanda gemiye bir uzman gönderdiğini de söyledi.
Hrncirova, uzmanın şu anda gemide durum değerlendirmesi yaptığını ve gelişmeleri izlediğini belirterek, "Bu nedenle mevcut aşamada durumu küçümsememek ya da hafife almamak için gerekli tüm adımları atıyor ve gelişmelerin her aşamasında tepki vermeye hazır bulunuyoruz." diye konuştu.