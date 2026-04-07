SON DAKİKA: Bengü Erden neden gözaltına alındı? Ünlülere neden operasyon yapıldı?
Bengü Erden ve birçok ünlünün ismi sabah saatlerinden beri gündemden düşmüyor. Bengü Erden İbrahim Çelikkol, Mustafa Ceceli, Simge Sağın, Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu gibi isimler sabah saatlerinde yapılan operasyonla gözaltına alındı. Peki bu isimler ve Bengü Erden neden gözaltına alındı? İşte savcılığın açıklaması ve olayın perde arkası...
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda Simge Sağın, Melek Mosso, İbrahim Çelikkol, Deha Bilimlier, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Asli Sipahi Hacısüleymanoğlu, İlkay Şencan ve Bengü Erden gözaltına alındı.
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda elde edilen deliller, ihbar ve bilgiler neticesinde 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak',
'kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etmek' suçlarına iştirak ettikleri tespit edilen şüpheliler
