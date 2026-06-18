SON DAKİKA: 22 İL İÇİN SARI KODLU UYARI | Bakanlık haritayı paylaştı: Gök gürültülü sağanak geliyor! Hangi illerde yağış var? İşte Meteoroloji verilerine göre hava durumu
Meteoroloji'nin sarı kodlu uyarı verdiği iller hangileri? Bugün hangi şehirlerde gök gürültülü sağanak etkili olacak? Sel, su baskını ve yıldırım riski bulunan bölgeler nereler? İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan son hava durumu haritasında dikkat çeken detaylar neler? Türkiye genelinde hava nasıl olacak, yağışlar hangi bölgelerde kuvvetli görülecek? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri doğrultusunda yayımlanan son dakika hava durumu uyarıları ve il il yağış beklenen bölgeler...
İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmeleri doğrultusunda aralarında Ege, İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu'daki birçok kentin bulunduğu 22 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Paylaşılan meteorolojik risk haritasına göre gün içerisinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması beklenirken, vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olmaları istendi.
HANGİ İLLERDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR?
Meteorolojik değerlendirmelere göre bugün;
Afyonkarahisar
Denizli
Kütahya
Uşak
Eskişehir
Çankırı
Isparta
Burdur
Bolu
Karabük
Kastamonu
Kars
Ardahan
Bu illerin yanında;
İzmir'in doğu kesimleri,
Aydın'ın doğu kesimleri,
Manisa'nın doğu kesimleri,
Muğla'nın iç kesimleri,
Antalya'nın iç kesimleri,
Ankara'nın kuzey ve batı ilçeleri,
Konya'nın batı kesimleri,
Sinop'un iç kesimleri,
Erzurum'un doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.
BAKANLIKTAN KRİTİK UYARI
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, sarı kod ile işaretlenen bölgelerde yaşanabilecek olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Özellikle kısa süre içerisinde etkisini artırabilecek sağanakların; sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi riskleri beraberinde getirebileceği belirtildi.
SARI KODLU UYARI NE ANLAMA GELİYOR?
Meteoroloji tarafından kullanılan sarı kod, hava durumunun potansiyel risk taşıdığına işaret ediyor. Uyarı verilen bölgelerde hava olaylarının günlük yaşamı etkileyebileceği belirtilirken, vatandaşların güncel tahminleri takip etmeleri ve olası olumsuzluklara karşı hazırlıklı olmaları tavsiye ediliyor.
TÜRKİYE'DE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Yaz mevsiminin etkisini sürdürdüğü birçok bölgede sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyretmeye devam ederken, günün ilerleyen saatlerinde özellikle iç ve yüksek kesimlerde konvektif yağışların güç kazanması bekleniyor. Uzmanlar, gök gürültülü sağanakların yerel olarak kısa sürede kuvvetlenebileceğini ve bazı noktalarda ani su baskınlarına neden olabileceğini belirtiyor.