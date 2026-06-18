SON DAKİKA: 22 İL İÇİN SARI KODLU UYARI | Bakanlık haritayı paylaştı: Gök gürültülü sağanak geliyor! Hangi illerde yağış var? İşte Meteoroloji verilerine göre hava durumu

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İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmeleri doğrultusunda aralarında Ege, İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu'daki birçok kentin bulunduğu 22 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Paylaşılan meteorolojik risk haritasına göre gün içerisinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması beklenirken, vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olmaları istendi.