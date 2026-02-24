GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemSon bina yıkıldı Çorum'un tarihi silüet gün yüzüne çıktı
HaberlerGündem Haberleri Son bina yıkıldı Çorum'un tarihi silüet gün yüzüne çıktı

Son bina yıkıldı Çorum'un tarihi silüet gün yüzüne çıktı

24.02.2026 - 19:53Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ÇORUM (İHA)

Çorum'un çehresini değiştiren ve şehre tarihi kimliğini yeniden kazandıran "Tarihi Şehir Meydanı" projesinde son yapının da yıkımı gerçekleştirildi. Saat Kulesi, Ulu Cami ve Velipaşa Hanı aynı meydanda buluştu.

1Son bina yıkıldı Çorum'un tarihi silüet gün yüzüne çıktı

Çorum Belediyesi tarafından gerçekleştirilen "Tarihi Şehir Meydanı" projesinin 2. etap çalışmaları kapsamında, Velipaşa Hanı'nın önünü kapatan anahtarcı dükkanının kamulaştırma ve tahliye süreci tamamlandı.

2Son bina yıkıldı Çorum'un tarihi silüet gün yüzüne çıktı

Belediye ekiplerince gerçekleştirilen yıkımla birlikte, Velipaşa Hanı tüm ihtişamıyla gün yüzüne çıktı. Yıkım çalışmalarına katılan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, projenin tamamlanmasıyla birlikte Saat Kulesi, tarihi belediye binası ve Velipaşa Hanı'nın artık aynı meydanda buluştuğunu söyledi.

3Son bina yıkıldı Çorum'un tarihi silüet gün yüzüne çıktı

Öte yandan Ulu Cami yanında yer alan ve yıkımı tamamlanan noter binasının bulunduğu alanda Tarihi Hükümet Konağı Projesi hayata geçirilecek.

4Son bina yıkıldı Çorum'un tarihi silüet gün yüzüne çıktı

Yeni yapılacak bina, geçmişte aynı bölgede yer alan ve Çorum'un idari hafızasında önemli bir yere sahip olan tarihi vilayet binasının mimarisini yansıtacak.

5Son bina yıkıldı Çorum'un tarihi silüet gün yüzüne çıktı

"Son derece önemli bir çalışmayı hayata geçirmiş olacağız"

Yıkılan son binayla şehrin tarihi silüetinin ortaya çıktığını ifade eden Aşgın, "Biz şunu istiyoruz. Şehrimiz kimlikli bir şehir olsun, tarihi dokusu dimdik ayakta dursun ve bu niteliğiyle varlığını sürdürsün.

6Son bina yıkıldı Çorum'un tarihi silüet gün yüzüne çıktı

Nasıl ki 8 bin yıllık geçmişe sahip, Hititler'den Roma'ya, Bizans'tan Selçuklu'ya ve Osmanlı'ya uzanan binlerce yıllık büyük bir tarihin mirasçılarıysaki, şehir merkezinde de bu tarihi lokasyonların önünde engel teşkil eden yapıların kaldırılması ve bu sürecin tamamlanması bizim için büyük önem taşımaktadır.

7Son bina yıkıldı Çorum'un tarihi silüet gün yüzüne çıktı

Bu çalışmayı ilk kez yapmıyoruz. Daha önce de benzer uygulamaları hayata geçirdik. Şimdi ise Saat Kulesi ile Velipaşa Hanı'nı buluşturacak, bununla birlikte tarihi belediye binası ve Çöplü Arastası meydanı ile bütünleşerek şehrin tarihî dokusunu ve kimliğini daha görünür kılacak bir adım atıyoruz.

8Son bina yıkıldı Çorum'un tarihi silüet gün yüzüne çıktı

Yıkılacak alan nitelik ve nicelik açısından küçük olabilir, ancak şehrin geleceği ve katacağı değer bakımından son derece önemli bir çalışmayı hayata geçirmiş olacağız" dedi.

9Son bina yıkıldı Çorum'un tarihi silüet gün yüzüne çıktı