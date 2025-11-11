Soğuk hava geri dönüyor! Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

GAZETE VATAN ANA SAYFA
11.11.2025 - 10:30Güncellenme Tarihi:

Kaynak : Bengül Arıca

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye, soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Hava sıcaklıklarının sert düşeceği tahmin edilirken, birçok bölgede gök gürültülü sağanak, bazı illerde ise kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye’yi yeni bir soğuk hava dalgasının etkileyeceği konusunda uyardı. Hava sıcaklıklarının ani düşüş göstereceği bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, bazı illerde kar yağışı ihtimali olduğu belirtildi.

Meteoroloji'nin 11 Kasım 2025 hava durumu raporuna göre Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Doğu Akdeniz, Antalya, Eskişehir, Kayseri, Sivas, Niğde, Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, G. Antep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara’nın batısı, İzmir ve Manisa çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkların yağışlı hava ile birlikte kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağı; kuzey, iç ve batı bölgelerde yer yer mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.

KAR YAĞIŞI BAŞLIYOR

Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda hafta sonu kar yağışı başlıyor. Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde hafif kar yağışı, Ağrı ve yüksek bölgelerde ise karla karışık yağmur bekleniyor. Cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren soğuyan hava ile birlikte pazar günü Doğu Anadolu’da kar yağışı etkisini artırarak devam edecek.

İSTANBUL İÇİN SAĞANAK UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezinin (AKOM) hava tahmin raporunda kentte kuvvetli sağanak yağış beklendiği bildirildi. Yağışların cumaya kadar yerel ve aralıklarla sürmesinin beklendiği öngörülen raporda, sıcaklıkların gün içerisinde 16 ila 18 derece, gece ise 13 ile 14 derece olmasının tahmin edildiği kaydedildi.