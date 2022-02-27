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UEFA Avrupa LigiSlavia Prag maçından sonra ona hayran kaldı! İsmail Kartal'dan Koç'a transfer raporu
HaberlerUefa Avrupa Ligi Haberleri Slavia Prag maçından sonra ona hayran kaldı! İsmail Kartal'dan Koç'a transfer raporu
• 27 Şubat 2022 - 13:40 • Son Güncelleme:

Slavia Prag maçından sonra ona hayran kaldı! İsmail Kartal'dan Koç'a transfer raporu

Slavia Prag maçından sonra Ali Koç'a rapor sunan İsmail Kartal'ın Nijeryalı yıldıza hayran kaldığı bildirildi. Kartal 8 sene önce Türkiye'ye gelen futbolcu için 'Tam bir takım oyuncusu' yorumunda bulundu.

• 27 Şubat 2022 - 13:40 • Son Güncelleme:
1Slavia Prag maçından sonra ona hayran kaldı İsmail Kartaldan Koça transfer raporu
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UEFA Konferans Ligi'ne veda edip lige dönen Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı-Lacivertliler, iki maçta da yenilerek elendiği Slavia Prag'tan transfer yapmaya hazırlanıyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın "Tam bir takım oyuncusu" yorumunu yaptığı Nijeryalı yıldız listeye eklendi. Ferdi Kadıoğlu'ndan Fenerbahçe'ye kötü haber gelirken, Tahir Karapınar ise takımın genç yıldızı Arda Güler'e övgüler yağdırdı. İşte son dakika haberinin detayları...

2Slavia Prag maçından sonra ona hayran kaldı İsmail Kartaldan Koça transfer raporu

Fenerbahçe'ye Slavia Prag deplasmanında sakatlanan Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber geldi.

3Slavia Prag maçından sonra ona hayran kaldı İsmail Kartaldan Koça transfer raporu

22 yaşındaki oyuncunun çekilen MR'ında kas ve tendonunda kanama ile 2. derece zorlanma tespit edildiği açıklandı.

4Slavia Prag maçından sonra ona hayran kaldı İsmail Kartaldan Koça transfer raporu

Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek olan Ferdi'nin, Trabzon karşılaşmasına yetişmesinin de zor olduğu öğrenildi.

5Slavia Prag maçından sonra ona hayran kaldı İsmail Kartaldan Koça transfer raporu

Bu arada Fenerbahçe Futbol Akademisi Genel Koordinatörü Tahir Karapınar, kulüp televizyonunda altyapı ile ilgili önemli bilgiler verirken, son günlerin en gözde ismi Arda Güler'e özel parantez açtı. Karapınar şunları söyledi:

6Slavia Prag maçından sonra ona hayran kaldı İsmail Kartaldan Koça transfer raporu

"Onları sadece sahaya değil hayata hazırlıyoruz. Hiçbir zaman korkmazlar, karakterlerini ortaya koyarlar. Arda kendini burada geliştirdi. Örnek bir futbolcu olarak Fenerbahçe'ye ve ülkemize yararlı olacak.

7Slavia Prag maçından sonra ona hayran kaldı İsmail Kartaldan Koça transfer raporu

Arda'nın oyun stilini değiştirdik. Artık sadece 10 numara oynamıyor, 6 ve 8, gerektiğinde kanat oynuyor.

8Slavia Prag maçından sonra ona hayran kaldı İsmail Kartaldan Koça transfer raporu

Slavia Prag deplasmanında kaçırdığı gol nedeniyle sabaha kadar 'O golü nasıl kaçırdım' diye uyuyamadı. Konuştuk bununla ilgili kendisiyle. Şimdi onun analizini yapar ve bir dahaki sefere daha iyisi olur."

9Slavia Prag maçından sonra ona hayran kaldı İsmail Kartaldan Koça transfer raporu

Öte yandan Konferans Ligi'nde Slavia Prag'a elenerek Avrupa'ya veda eden Fenerbahçe, rakibin sol kanadı Peter Olayinka'yı gözüne kestirdi.

10Slavia Prag maçından sonra ona hayran kaldı İsmail Kartaldan Koça transfer raporu

Teknik direktör İsmail Kartal'ın, 26 yaşındaki Nijeryalı için "Tam bir takım oyuncusu" yorumunu yaptığı öğrenildi.

11Slavia Prag maçından sonra ona hayran kaldı İsmail Kartaldan Koça transfer raporu

Olayinka için herhangi bir transfer teklifi yapılmadı. Ancak şartları soruldu. 2023 Temmuz ayına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun bonservisinin 2 milyon Euro olduğu öğrenildi.

12Slavia Prag maçından sonra ona hayran kaldı İsmail Kartaldan Koça transfer raporu

Fenerbahçeli yöneticiler, sezon sonunda duruma göre Çekya ekibinin kapısını çalacak.

13Slavia Prag maçından sonra ona hayran kaldı İsmail Kartaldan Koça transfer raporu

2018'den bu yana Slavia forması giyen Olayinka, Belçika ekibi Gent'ten 3.2 milyon Euro bonservisle transfer edilmişti.

14Slavia Prag maçından sonra ona hayran kaldı İsmail Kartaldan Koça transfer raporu

Hücumun her bölgesinde görev yapabilen Nijeryalı futbolcu, bu sezon 27 resmi karşılaşmada 7 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

15Slavia Prag maçından sonra ona hayran kaldı İsmail Kartaldan Koça transfer raporu

2013'te 1. Lig'de mücadele eden Denizlispor'da bir 1 sene sonra da Akhisarspor'da deneme idmanlarına çıkan Olayinka, yetersiz bulununca resmi sözleşme imzalanmamıştı.

16Slavia Prag maçından sonra ona hayran kaldı İsmail Kartaldan Koça transfer raporu

Nijeryalı, o dönem Kıbrıs ekiplerinden Yenicami'ye transfer olmuştu.

17Slavia Prag maçından sonra ona hayran kaldı İsmail Kartaldan Koça transfer raporu

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