• 27 Şubat 2022 - 13:40 • Son Güncelleme:
Slavia Prag maçından sonra ona hayran kaldı! İsmail Kartal'dan Koç'a transfer raporu
Slavia Prag maçından sonra Ali Koç'a rapor sunan İsmail Kartal'ın Nijeryalı yıldıza hayran kaldığı bildirildi. Kartal 8 sene önce Türkiye'ye gelen futbolcu için 'Tam bir takım oyuncusu' yorumunda bulundu.
• 27 Şubat 2022 - 13:40 • Son Güncelleme:
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UEFA Konferans Ligi'ne veda edip lige dönen Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı-Lacivertliler, iki maçta da yenilerek elendiği Slavia Prag'tan transfer yapmaya hazırlanıyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın "Tam bir takım oyuncusu" yorumunu yaptığı Nijeryalı yıldız listeye eklendi. Ferdi Kadıoğlu'ndan Fenerbahçe'ye kötü haber gelirken, Tahir Karapınar ise takımın genç yıldızı Arda Güler'e övgüler yağdırdı. İşte son dakika haberinin detayları...
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Öte yandan Konferans Ligi'nde Slavia Prag'a elenerek Avrupa'ya veda eden Fenerbahçe, rakibin sol kanadı Peter Olayinka'yı gözüne kestirdi.
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