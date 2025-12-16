Sivas'ta tarihi yatırım! Ulaş ilçesinde yer yerinden oynadı
Sivas'ta yatırımların ardı arkası kesilmiyor. KÖYDES, Ulaş ilçesine ait yatırımları duyurdu. Sivas İl Özel İdaresi, 2025 yılı KÖYDES programı kapsamında Ulaş ilçesinde yol ve içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla toplam 12 milyon 958 bin liralık yatırım gerçekleştirdi.
Sivas İl Özel İdaresi tarafından 2025 yılı KÖYDES programı kapsamında Ulaş ilçesinde kırsal altyapıyı güçlendirmeye yönelik kapsamlı yatırım çalışmaları sürdürülüyor.
Bu kapsamda ilçede ulaşım altyapısının iyileştirilmesi amacıyla 14,8 kilometre 1. kat asfalt, 55,3 kilometre 2. kat asfalt yama, 25,2 kilometre onarım ve stabilize yol çalışması gerçekleştirildi. Ayrıca 9,9 kilometre kırmataş serimi yapılırken, 2 bin 500 metrekare parke taşı uygulaması hayata geçirildi.
Köylerde içme suyu ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmalar kapsamında ise 1 adet içme suyu projesi tamamlandı.
Ulaş ilçesinde 2025 yılı KÖYDES programı çerçevesinde yürütülen çalışmaların toplam yatırım tutarının 12 milyon 958 bin 439 lira olduğu bildirildi.
İl Özel idareden yapılan açıklamada, kırsal kesimde yaşam kalitesini artırmak, ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla altyapı yatırımlarının kararlılıkla sürdürüleceğini belirtildi.