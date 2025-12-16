Sivas'ta tarihi yatırım! Ulaş ilçesinde yer yerinden oynadı

1





Sivas İl Özel İdaresi tarafından 2025 yılı KÖYDES programı kapsamında Ulaş ilçesinde kırsal altyapıyı güçlendirmeye yönelik kapsamlı yatırım çalışmaları sürdürülüyor.



Bu kapsamda ilçede ulaşım altyapısının iyileştirilmesi amacıyla 14,8 kilometre 1. kat asfalt, 55,3 kilometre 2. kat asfalt yama, 25,2 kilometre onarım ve stabilize yol çalışması gerçekleştirildi. Ayrıca 9,9 kilometre kırmataş serimi yapılırken, 2 bin 500 metrekare parke taşı uygulaması hayata geçirildi.