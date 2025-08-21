Sivas'ta soğuk kışın vazgeçilmezi için hummalı mesai başladı! Tek tek temizliyorlar
Kaynak : İHA
Türkiye'nin en soğuk şehirlerinden Sivas'ta kış hazırlıkları, nesilden nesile aktarılan özel bir ritüelle başladı. Soğuklara karşı en etkili korunma yöntemi olan yün yorganlar ve yastıklar, her yıl olduğu gibi bu yaz da kılıflarından çıkarılarak büyük bir özenle yıkanıyor, güneşte kurutuluyor ve tekrar kabartılıyor. Makinelere rağmen el emeğiyle sürdürülen bu gelenek, Sivaslılar için sadece bir temizlik değil, aynı zamanda aileden kalma bir kışa hazırlık kültürü olarak yaşatılıyor.
İlerleyen teknolojiye rağmen geleneksel yöntemlerle temizlenen yünler, birçok işlemden geçiyor. Koyun yününden yapılan yastık ve yorganlar her yıl yaz aylarında kılıflarından çıkarılarak yıkanıyor. Güneşte kurutulan yünler, yeniden kılıflarına yerleştirilerek kışa hazırlanıyor.
Sivas'ta yaşayan ve her yıl yünlerini yıkadığını ifade eden Necmiye Aytekin, "Sivas'ın kış hazırlığıdır bu. Önce ıslatır, kuruturuz, divanda çırpar doldururuz. Seneye kışa kadar bunlarla idare ederiz. Önce ıslatıyoruz, sonrasında yıkıyoruz, tekrar divanda çırpıyoruz, sonra da kurutup bitiriyoruz.
Şimdi bu işlemi makineler yapıyor, gençler bu nedenle yapmıyor. Biz elimizle yapıyoruz, gençler hazıra alışkın oldukları için bu işlere girmezler, yapmayı da bilmezler.
Bir yün insanın ömrü boyunca idare eder, bir yastığı yaparsın, ömrünün sonuna kadar o yastık seninle devam eder. Bu yün atılmadığı sürece, elde kalıp her yıl yıkanıp çırpıldığı sürece asırlarca kullanılabilir" şeklinde konuştu.