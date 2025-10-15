GAZETE VATAN ANA SAYFA
Sivas'ta Kartpostallık manzara! Sonbaharda adeta yağlı boya tablosuna dönüştü

Kaynak : İHA

Sivas'ın Zara ve Suşehri ilçeleri arasında yer alan ve İç Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan kritik nokta Geminbeli Geçidi, sonbaharın gelmesiyle adeta bir renk paletine dönüştü. 2 bin 10 rakımlı geçitteki ormanlık alanlar; sarı, kırmızı, yeşil ve kahverenginin onlarca tonunu bir araya getirerek yağlı boya tablolarını aratmayan manzaralar sundu.

Sivas'ın Zara ve Suşehri ilçeleri arasında bulunan Geminbeli Geçidi'nde sonbaharda renk cümbüşü oluştu. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu geçit, dron ile havadan görüntülendi.

Sivas'ın Zara ve Suşehri ilçeleri arasında bulunan ve İç Anadolu Bölgesi'ni Karadeniz'e bağlayan Geminbeli Geçidi'nde sonbaharın gelmesiyle birlikte eşsiz manzaralar oluştu.

Her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde bulunan ağaçlar, birçok farklı renge büründü.

Sarı, kırmızı, yeşil ve kahverengi renklerinin birçok tonunun birleştiği geçitteki ormanlık alan yağlı boya tablolarını aratmadı.

Fotoğraf tutkunları için kartpostallık görüntülerin oluştuğu geçitteki renk cümbüşü, dron ile havadan görüntülendi.