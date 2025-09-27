Sivas'ta kangalların bilinmeyen özelliği ortaya çıktı! Dengeleri değişti, artık eski gibi değil
Kaynak : İHA
Sivas'ta uzman isim kangal köpekleriyle ilgili bilinmeyen gerçeği açıkladı. Kış aylarıyla birlikte belirtiler çıkmaya başlıyor, bu durum kangalları olumsuz etkiliyor.
Küresel ısınmaya bağlı iklim değişiklikleri, soğuk iklime uyumlu yapısıyla bilinen Kangal köpeklerini de olumsuz etkiliyor.
Anadolu'nun kadim mirası ve dünyanın en iyi sürü koruma köpekleri arasında yer alan kangallar, ani hava değişimlerinden dolayı yeme alışkanlıklarında bozulmalar ve agresif tavırlar sergiliyorlar.
Uzmanlar, bu süreçte kangalların psikolojik dengelerinin etkilendiğini, daha fazla gezmek, doğada vakit geçirmek isteyerek özüne dönme eğilimi gösterdiklerini ifade ediyor. Uzman kangal köpeği yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, Kangalların kurtlarla kuzen olduklarını belirterek, "Kurtlar daha vahşi kangallar ise onlara göre daha evcillerdir. İki hayvanın benzer yapı özellikleriyle birlikte psikolojik yapıları da aynıdır" diye konuştu.
Hüseyin Yıldız, Kangalların bozkırda hizmet veren bir hayvan olduğunu belirterek, "Bu mevsim geçişleri kangallarda duygu durumu bozukluklarına neden olabiliyor. İngiliz bir araştırma komitesinin araştırmaları sonucu 3 kişiden birsi bu hayvanlarda oluşan duygu durum bozukluklarını gözlemleyebiliyor.
Kangallar bozkıra hizmet veren bir karakter olduğu için onların duyguları çok daha rahat bozulabiliyor. Bu dönem de kimi zaman agresiflikler devreye girebiliyor daha fazla ilgi bekliyorlar, iştah kayıpları oluşuyor ve bu durmalar hayvanın metabolizmasına da yansıyor.
Bu dönemde kangallar daha fazla insanlarla vakit geçirmek istemesiyle aslında duygularını belli ediyorlar. Kangallar iklim değişikliğinden dolayı istediklerin alamıyorlar. Bu durum da onları olumsuz etkiliyor ve bu durum kimi zaman aşırı agresifliklere, yeme bozukluklarına, iştah kayıplarına veya çok yemelere neden olabiliyor. Bazen de sahibiyle şakadan oynayarak onu hareketli tutmaya çalışıyorlar. Köpekler zaten hareketleriyle duygularını belli edip ilgi istediklerini belli ediyorlar. Biz de bir üretici olarak köpeğimizdeki bu duygu durumunu çok rahat gözlemleyebiliyoruz" diye konuştu.
Yıldız, iklim değişikliklerinin kangallarda yeme bozukluklarına da yol açtığını ifade ederek, "Kangallar bu dönemde 5 yaşındaki bir çocuk gibi aynı tavırları bizlere sergiliyorlar. Bu dönemde çocuklarda yaşanan yemem durumlarının aynısını yaşıyoruz çocuğunuzun ağzına zorla verip yedirdiğimiz yemek gibi biz de kangallara bu dönemde etleri zorla yediriyoruz sadece su içiyorlar. Mevsimlerdeki bu değişmeler bütün hayvanların dengesini bozdu.
Bu denge bozukluğunun oranı da yüzde 50'lere kadar ulaştı. Bu dönemde psikolojik sıkıntılar çeken kangallar sahiplerine daha çok ihtiyaç duyuyorlar. Kangalların bu dönemde gezme alanlarını genişletmek lazım. Gezmedikçe sizlere tavır almaya, sitem etmeye, sizlere sürtünerek bir çocuk gibi benim gezmem gerek diyerek daha çok kendim olmam gerek diyerek mesaj vermeye başlarlar. Kangallar kurtların kuzenleridir. Kurtlar daha vahşi kangallar ise onlara göre daha evcillerdir. İki hayvanın benzer yapı özellikleriyle birlikte psikolojik yapıları da aynıdır. Bu yüzden kurtla kuzen olan bir köpeğin mutlaka doğada gezmesi gerektiğini ifade ediyorum. Kurtla kuzen olan bir kangallar bu dönemde kurt gibi dağda, bayırda gezip psikolojik ihtiyaçlarını gidermeleri lazım" dedi.