Sivas'ta kangalların bilinmeyen özelliği ortaya çıktı! Dengeleri değişti, artık eski gibi değil

Bu denge bozukluğunun oranı da yüzde 50'lere kadar ulaştı. Bu dönemde psikolojik sıkıntılar çeken kangallar sahiplerine daha çok ihtiyaç duyuyorlar. Kangalların bu dönemde gezme alanlarını genişletmek lazım. Gezmedikçe sizlere tavır almaya, sitem etmeye, sizlere sürtünerek bir çocuk gibi benim gezmem gerek diyerek daha çok kendim olmam gerek diyerek mesaj vermeye başlarlar. Kangallar kurtların kuzenleridir. Kurtlar daha vahşi kangallar ise onlara göre daha evcillerdir. İki hayvanın benzer yapı özellikleriyle birlikte psikolojik yapıları da aynıdır. Bu yüzden kurtla kuzen olan bir köpeğin mutlaka doğada gezmesi gerektiğini ifade ediyorum. Kurtla kuzen olan bir kangallar bu dönemde kurt gibi dağda, bayırda gezip psikolojik ihtiyaçlarını gidermeleri lazım" dedi.