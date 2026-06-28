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GündemSivas'ta görsel şölen! Korumalı Tödürge Gölü tam kapasiteye ulaştı, yüzlerce leylek akın etti
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Sivas'ta görsel şölen! Korumalı Tödürge Gölü tam kapasiteye ulaştı, yüzlerce leylek akın etti

28.06.2026 - 14:40Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Sivas'ın Zara ilçesinde yer alan, uluslararası öneme sahip sismik ekolojik koruma alanı Tödürge Gölü, su seviyesinin maksimum kapasiteye ulaşmasıyla adeta küllerinden doğdu. Bahar yağışları ve eriyen karların sismik etkisiyle göl çevresinde oluşan sığ sulak alanlar, göç rotasındaki yüzlerce leyleğin ana avlanma ve beslenme üssü haline geldi. Sivas-Erzincan D-200 kara yolunun hemen kenarında kümelenen dev leylek sürüleri, hem sürücülere hem de doğa fotoğrafçılarına büyüleyici anlar yaşatıyor.

1Sivas'ta görsel şölen! Korumalı Tödürge Gölü tam kapasiteye ulaştı, yüzlerce leylek akın etti

Sivas'ın Zara ilçesinde bulunan ve Uluslararası Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi (RAMSAR) kapsamında koruma altına alınan Tödürge Gölü, su seviyesinin tam kapasiteye ulaşmasıyla birlikte yüzlerce leyleğin beslenme noktası haline geldi.

2Sivas'ta görsel şölen! Korumalı Tödürge Gölü tam kapasiteye ulaştı, yüzlerce leylek akın etti

Sivas-Erzincan D-200 kara yolu üzerinde bulunan ve şehrin en büyük sulak alanı olan karstik Tödürge Gölü çevresinde bahar yağışları ve eriyen karlarla su birikintileri oluştu.

Oluşan bu geçici sulak alanlar, göç rotasındaki leylek sürüleri için adeta bir beslenme üssüne dönüştü.

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3Sivas'ta görsel şölen! Korumalı Tödürge Gölü tam kapasiteye ulaştı, yüzlerce leylek akın etti

Kara yolu kenarındaki sığ sulara akın eden çok sayıda leylek, yeşilliklerin arasında yiyecek ararken görüntülendi.

Göldeki su seviyesinin yükselmesi ve göl çevresindeki su birikintileri, leylek sürüsü için zengin bir besin kaynağı oluşturuyor.

4Sivas'ta görsel şölen! Korumalı Tödürge Gölü tam kapasiteye ulaştı, yüzlerce leylek akın etti

Onlarca leyleğin aynı anda su içindeki arazide avlanması, doğaseverler ve fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.

5Sivas'ta görsel şölen! Korumalı Tödürge Gölü tam kapasiteye ulaştı, yüzlerce leylek akın etti

Kara yolunun hemen kenarında kümelenen leylek sürüsü, seyahat eden yolcuların ve sürücülerin de dikkatini çekiyor.

6Sivas'ta görsel şölen! Korumalı Tödürge Gölü tam kapasiteye ulaştı, yüzlerce leylek akın etti

Geniş sazlıkları ve endemik bitki yapısıyla bilinen, ulusal öneme haiz Tödürge Gölü, ev sahipliği yaptığı 8 farklı balık türü ve onlarca kuş neslinin yanı sıra, bu yıl leylek yoğunluğuyla da bölge turizmine ve tanıtımına katkı sağlıyor.