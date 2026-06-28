Sivas'ta görsel şölen! Korumalı Tödürge Gölü tam kapasiteye ulaştı, yüzlerce leylek akın etti

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Sivas-Erzincan D-200 kara yolu üzerinde bulunan ve şehrin en büyük sulak alanı olan karstik Tödürge Gölü çevresinde bahar yağışları ve eriyen karlarla su birikintileri oluştu.



Oluşan bu geçici sulak alanlar, göç rotasındaki leylek sürüleri için adeta bir beslenme üssüne dönüştü.