Sivas'ta göçmen kuşların cennetine son müdahale! İzin verilmeyecek, acil eylem planı devreye girdi

Yetkililerden yapılan açıklamada ise çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtilerek, "Ulaş Gölü, bölge için sadece bir su kaynağı değil, aynı zamanda onlarca kuş türüne ev sahipliği yapan önemli bir yaşam alanı ve doğal mirasımızdır. Gelecek nesillere aktarılması için çalışmalarımız kararlılıkla sürüyor. Doğayı korumak, geleceğimizi korumaktır" ifadelerine yer verildi.