Sivas'ta ekmek, pide ve katmer zamlandı! 1 Ocak'ta tarife başlıyor
Sivas'ta yeni yıl zammı erken geldi. Fırınlarda ekmek, pide ve katmere zam geldi. Yeni tarife 1 Ocak 2026'da geçerli olacak.
Sivas’ta yeni yılla birlikte temel gıda ürünleri arasında yer alan ekmek ve unlu mamullere zam yapıldı. Artan un, enerji, işçilik ve üretim maliyetleri gerekçe gösterilerek alınan karar doğrultusunda yeni fiyat tarifesi 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren uygulanacak.
Edinilen bilgilere göre, 200 gram ekmek yeni yıldan itibaren 15 TL’den satışa sunulacak. Ekmek fiyatındaki artışla birlikte pide ve katmer çeşitlerinde de fiyat güncellemesine gidildi.
Pide ve Katmer Fiyatları Güncellendi
Zamlı tarifeye göre;
Pide: 16 TL
Etli döküm: 20 TL
Sade katmer ve çörek: 35 TL
Peynirli ve patatesli katmer: 40 TL
Fırıncılar: Artan Maliyetler Zammı Kaçınılmaz KıldıFırıncı esnafı, özellikle son dönemde un, maya, elektrik ve doğalgaz başta olmak üzere üretim girdilerinde yaşanan ciddi artışların bu düzenlemeyi zorunlu hale getirdiğini ifade ediyor. Yapılan açıklamalarda, fiyat artışlarının sürdürülebilir üretim ve hizmetin devamı için kaçınılmaz olduğu vurgulanıyor.
Vatandaşlar ise yeni yıl öncesinde açıklanan zamlarla birlikte temel gıda ürünlerindeki fiyat artışlarının aile bütçelerini zorladığını dile getiriyor. Zamlı fiyatların 1 Ocak 2026 itibarıyla Sivas genelinde uygulanması bekleniyor.