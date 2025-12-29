Sivas'ta ekmek, pide ve katmer zamlandı! 1 Ocak'ta tarife başlıyor

3





Fırıncılar: Artan Maliyetler Zammı Kaçınılmaz KıldıFırıncı esnafı, özellikle son dönemde un, maya, elektrik ve doğalgaz başta olmak üzere üretim girdilerinde yaşanan ciddi artışların bu düzenlemeyi zorunlu hale getirdiğini ifade ediyor. Yapılan açıklamalarda, fiyat artışlarının sürdürülebilir üretim ve hizmetin devamı için kaçınılmaz olduğu vurgulanıyor.



Vatandaşlar ise yeni yıl öncesinde açıklanan zamlarla birlikte temel gıda ürünlerindeki fiyat artışlarının aile bütçelerini zorladığını dile getiriyor. Zamlı fiyatların 1 Ocak 2026 itibarıyla Sivas genelinde uygulanması bekleniyor.